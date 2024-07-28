https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-12-iha-dusuruldu-1086287295.html

Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 12 İHA düşürüldü

Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 12 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus hava savunma sistemlerinin bölgenin iki ilçesinde Ukrayna’ya ait 12 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T23:51+0300

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kursk

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

hava savunma

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Vali Vekili Smirnov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk bölgesinin Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA düşürdü.Açıklamada, “Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA daha savunucularımız tarafından düşürüldü. Hava savunma savaşçılarına teşekkürler” ifadelerini kullandı.Daha önce hava savunma güçlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdüğü açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesi-uzerinde-15-saat-icinde-ukraynaya-ait-18-iha-imha-edildi-1086187916.html

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rusya, kursk, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), hava savunma