https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-12-iha-dusuruldu-1086287295.html
Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 12 İHA düşürüldü
Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 12 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus hava savunma sistemlerinin bölgenin iki ilçesinde Ukrayna’ya ait 12 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T23:51+0300
2024-07-28T23:51+0300
2024-07-28T23:51+0300
dünya
rusya
kursk
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
hava savunma
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Vali Vekili Smirnov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk bölgesinin Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA düşürdü.Açıklamada, “Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA daha savunucularımız tarafından düşürüldü. Hava savunma savaşçılarına teşekkürler” ifadelerini kullandı.Daha önce hava savunma güçlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdüğü açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesi-uzerinde-15-saat-icinde-ukraynaya-ait-18-iha-imha-edildi-1086187916.html
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rusya, kursk, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), hava savunma
rusya, kursk, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), hava savunma
Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 12 İHA düşürüldü
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus hava savunma sistemlerinin bölgenin iki ilçesinde Ukrayna’ya ait 12 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Vali Vekili Smirnov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk bölgesinin Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA düşürdü.
Açıklamada, “Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA daha savunucularımız tarafından düşürüldü. Hava savunma savaşçılarına teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Daha önce hava savunma güçlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdüğü açıklanmıştı.