https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesi-uzerinde-15-saat-icinde-ukraynaya-ait-18-iha-imha-edildi-1086187916.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesi üzerinde 1.5 saat içinde Ukrayna’ya ait 18 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesi üzerinde 1.5 saat içinde Ukrayna’ya ait 18 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde 1.5 saat içinde Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T01:29+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nöbetteki Rus hava savunma sistemleri Kursk bölgesi üzerinde 1.5 saat içinde Ukrayna’ya ait 18 İHA imha etti.Açıklamada, “24 Temmuz tarihinde, Moskova saatiyle 21.30 ile 23.00 (TSİ ile aynı) arasında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Kursk bölgesi topraklarında Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, bölge üzerinde önce 12, kısa süre sonra ise 4 İHA daha düşürüldüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-yaklasik-2-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086167140.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk bölgesi üzerinde 1.5 saat içinde Ukrayna’ya ait 18 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde 1.5 saat içinde Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nöbetteki Rus hava savunma sistemleri Kursk bölgesi üzerinde 1.5 saat içinde Ukrayna’ya ait 18 İHA imha etti.
Açıklamada, “24 Temmuz tarihinde, Moskova saatiyle 21.30 ile 23.00 (TSİ ile aynı) arasında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Kursk bölgesi topraklarında Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, bölge üzerinde önce 12, kısa süre sonra ise 4 İHA daha düşürüldüğünü bildirmişti.