https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/koye-park-icin-pankartlarla-yuruyup-slogan-attilar-bakan-kurumdan-cocuklar-icin-talimat-1086283159.html
Köye park için pankartlarla yürüyüp slogan attılar: Bakan Kurum'dan çocuklar için talimat
Köye park için pankartlarla yürüyüp slogan attılar: Bakan Kurum'dan çocuklar için talimat
Sputnik Türkiye
Amasya’nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk, köylerine park yapılması için ellerinde pankartlarla slogan atarak yürüyüş yaptı. Çocukların bu eylemine Çevre... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T18:08+0300
2024-07-28T18:08+0300
2024-07-28T18:08+0300
yaşam
park
murat kurum
amasya
protesto
çocuk
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Ailelerinden habersiz bir şekilde hazırladıkları pankartları açıp “Park isteriz” şeklinde slogan atarak yürüyüş yapan çocukların sevimli talepleri önce paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler basına yansıyınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, park yapılması için Amasya İl Özel İdaresi’ne ödenek gönderilmesi talimatı verdi. Kurum’un talimatı, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından köydeki çocuklara ve ailelerine iletildi. Alınan haber sevinçle karşılandı.“Sesimizin duyulmasını sağladık”Her yaz tatil döneminde İstanbul’dan memleketleri Amasya’nın Yeşilöz köyüne geldiklerini anlatan Rüya Evis (10), “Köyde hep beraber oynuyoruz. İnternette de oyun oynuyoruz. Ama sıkıldığımız için park yapılmasını istiyoruz. Bunun için de yürüyüş yapıp sesimizin duyulmasını sağladık” dedi."Bakan Murat Kurum’a teşekkür ediyorum"Yürüyüşten habersiz olduklarını anlatan babaanne Nevin Evis de, “Hiç kimsenin haberi yoktu. ‘Park isteriz’ sesini duyduk. Torunlarım olduğunu görünce bizde şok olduk” diye konuştu. Yaz dönemi İstanbul’dan geldikleri köylerinde park alanı bulunmadığı için çocukların evin bahçesinden dışarı çıkamadığına değinen 3 torun sahibi Evis, “Köyümüze çocuk parkı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Sayelerinde çocuklarımız mutlu olacak” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/1084630141.html
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çocuklar eylem,çocuklar park eylem,amasya çocuklar park
çocuklar eylem,çocuklar park eylem,amasya çocuklar park
Köye park için pankartlarla yürüyüp slogan attılar: Bakan Kurum'dan çocuklar için talimat
Amasya’nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk, köylerine park yapılması için ellerinde pankartlarla slogan atarak yürüyüş yaptı. Çocukların bu eylemine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtsız kalmadı. Bakan Murat Kurum, köye park yapılması için talimat verdi.
Ailelerinden habersiz bir şekilde hazırladıkları pankartları açıp “Park isteriz” şeklinde slogan atarak yürüyüş yapan çocukların sevimli talepleri önce paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler basına yansıyınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, park yapılması için Amasya İl Özel İdaresi’ne ödenek gönderilmesi talimatı verdi. Kurum’un talimatı, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından köydeki çocuklara ve ailelerine iletildi. Alınan haber sevinçle karşılandı.
“Sesimizin duyulmasını sağladık”
Her yaz tatil döneminde İstanbul’dan memleketleri Amasya’nın Yeşilöz köyüne geldiklerini anlatan Rüya Evis (10), “Köyde hep beraber oynuyoruz. İnternette de oyun oynuyoruz. Ama sıkıldığımız için park yapılmasını istiyoruz. Bunun için de yürüyüş yapıp sesimizin duyulmasını sağladık” dedi.
"Bakan Murat Kurum’a teşekkür ediyorum"
Yürüyüşten habersiz olduklarını anlatan babaanne Nevin Evis de, “Hiç kimsenin haberi yoktu. ‘Park isteriz’ sesini duyduk. Torunlarım olduğunu görünce bizde şok olduk” diye konuştu. Yaz dönemi İstanbul’dan geldikleri köylerinde park alanı bulunmadığı için çocukların evin bahçesinden dışarı çıkamadığına değinen 3 torun sahibi Evis, “Köyümüze çocuk parkı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Sayelerinde çocuklarımız mutlu olacak” şeklinde konuştu.