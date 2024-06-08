Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar sıcak havada buzlu meyve kokteyliyle serinliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
EKSEN
‘Türkiye, BRICS’e hoş geldiniz’
16:30
29 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
17:03
1 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
18:24
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
18:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
20:07
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
20:24
3 dk
SESLİ HABER
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analiz uzmanı: Zelenskiy’in koltuğuna başkasını oturtmak istiyorlar
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
21:34
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
22:04
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
07:03
3 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
07:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
08:04
2 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
08:44
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
09:04
4 dk
SESLİ HABER
Almanya’da yapılan Filistin anketi: Çoğu yaptırımı destekliyor
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
10:05
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
10:15
5 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
10:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
11:38
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
12:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
16:08
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:34
5 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
18:12
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
20:03
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
23:20
4 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
23:34
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
23:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/1084630141.html
Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar sıcak havada buzlu meyve kokteyliyle serinliyor
Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar sıcak havada buzlu meyve kokteyliyle serinliyor
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun "Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük, daha çok sulu meyve ve... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T01:22+0300
2024-06-08T01:22+0300
multimedya
hayvan
yaz
yaz
antalya büyükşehir belediyesi
diyet
fotoğraf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084628701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d8d4ae1abf237c465953cfb27c0a467.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084628701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff1dd72a0f29fb645cc409ff62e076df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, hayvan, yaz, yaz, antalya büyükşehir belediyesi, diyet, fotoğraf
фото, hayvan, yaz, yaz, antalya büyükşehir belediyesi, diyet, fotoğraf

Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar sıcak havada buzlu meyve kokteyliyle serinliyor

01:22 08.06.2024
Abone ol
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun "Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük, daha çok sulu meyve ve sebzelerden oluşan 'yaz diyeti' uyguluyoruz" dedi.
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Parkın çalışanları, 1400'ün üzerindeki hayvanın kentte etkili olan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için çaba sarfediyor.

Parkın çalışanları, 1400&#x27;ün üzerindeki hayvanın kentte etkili olan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için çaba sarfediyor. - Sputnik Türkiye
2/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Parkın çalışanları, 1400'ün üzerindeki hayvanın kentte etkili olan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için çaba sarfediyor.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Görevliler sıcaktan bunalan hayvanları, özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteyliyle besliyor.

Görevliler sıcaktan bunalan hayvanları, özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteyliyle besliyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Görevliler sıcaktan bunalan hayvanları, özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteyliyle besliyor.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Doğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyli yediği anlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyli yediği anlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Doğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyli yediği anlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla serinlemeleri sağlanıyor.

Ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla serinlemeleri sağlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla serinlemeleri sağlanıyor.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaptığı açıklamada, hayvanların sağlığını korumak için sıcaklar başlamadan tüm barınaklarda önlem için hazırlık gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaptığı açıklamada, hayvanların sağlığını korumak için sıcaklar başlamadan tüm barınaklarda önlem için hazırlık gerçekleştirdiklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
6/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaptığı açıklamada, hayvanların sağlığını korumak için sıcaklar başlamadan tüm barınaklarda önlem için hazırlık gerçekleştirdiklerini belirtti.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gölgelik alanların oluşturulduğunu, fıskiye sisteminin kontrol edildiğini, ihtiyaçlara göre havuzların yenilenip, bakımların yapıldığını aktaran Arsun, "Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük, daha çok sulu meyve ve sebzelerden oluşan 'yaz diyeti' uyguluyoruz" dedi.

Gölgelik alanların oluşturulduğunu, fıskiye sisteminin kontrol edildiğini, ihtiyaçlara göre havuzların yenilenip, bakımların yapıldığını aktaran Arsun, &quot;Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük, daha çok sulu meyve ve sebzelerden oluşan &#x27;yaz diyeti&#x27; uyguluyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
7/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gölgelik alanların oluşturulduğunu, fıskiye sisteminin kontrol edildiğini, ihtiyaçlara göre havuzların yenilenip, bakımların yapıldığını aktaran Arsun, "Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük, daha çok sulu meyve ve sebzelerden oluşan 'yaz diyeti' uyguluyoruz" dedi.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Arsun, "Hayvanlar hem sosyal olarak merak ve becerisini geliştiriyor hem de soğutulmuş sebze ve meyveleri yediği için serinliyor" diye konuştu.

Arsun, &quot;Hayvanlar hem sosyal olarak merak ve becerisini geliştiriyor hem de soğutulmuş sebze ve meyveleri yediği için serinliyor&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
8/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

Arsun, "Hayvanlar hem sosyal olarak merak ve becerisini geliştiriyor hem de soğutulmuş sebze ve meyveleri yediği için serinliyor" diye konuştu.

© Antalya Büyükşehir Belediyesi

"Yaşam parkında bulunan bozayı ailesi havuza girerek, kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor" diye devam eden Arsun, "Örneğin, lamaya sıcaklardan etkilenmemesi için yazlık tıraşını yaptık. Bazı türdeki hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları ile serinletme işlemi yapılıyor." ifadesini kullandı.

&quot;Yaşam parkında bulunan bozayı ailesi havuza girerek, kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor&quot; diye devam eden Arsun, &quot;Örneğin, lamaya sıcaklardan etkilenmemesi için yazlık tıraşını yaptık. Bazı türdeki hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları ile serinletme işlemi yapılıyor.&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
9/9
© Antalya Büyükşehir Belediyesi

"Yaşam parkında bulunan bozayı ailesi havuza girerek, kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor" diye devam eden Arsun, "Örneğin, lamaya sıcaklardan etkilenmemesi için yazlık tıraşını yaptık. Bazı türdeki hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları ile serinletme işlemi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала