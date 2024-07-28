https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/klima-motoru-patladi-apartman-bosaltildi-butun-bina-havaya-ucabilirdi-1086284233.html
Klima motoru patladı, apartman boşaltıldı: 'Bütün bina havaya uçabilirdi'
Klima motoru patladı, apartman boşaltıldı: 'Bütün bina havaya uçabilirdi'
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 179. Sokak'ta bir sitede meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan klima dış ünitesinin... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T19:03+0300
2024-07-28T19:03+0300
2024-07-28T19:04+0300
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Antalya’da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve doğal gaz firması yetkilileri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, ilk olarak apartmana ait doğal gaz hattını kapattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.“Bütün bina havaya uçabilirdi”Yaşanan panik anlarını anlatan apartman sakinlerinden Müge Zireker, sitenin havuzunda otururken iki kez peş peşe patlama sesi duyduklarını belirterek, “Patlama sesinin ardından ikinci katta oturan arkadaşımızın yardım çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu anlayamadık önce, sonra ilk olarak klima motorunun patladığını , ardından doğalgazın borusunun alev aldığını öğrendik. Bayağı bir panik yaşadık. Herkes dışarı çıksın diye bağırdım. Bütün bina da havaya uçabilirdi” dedi.“Binaya girmeye korkuyoruz”Peş peşe yaşanan patlamalar nedeniyle çok korktuklarını belirten Zireker, “Allah beterinden korusun. Klimalara yüklenildikçe oluyor sanırım bütün bunlar. Üç kere üst üste patladı. Gaz falan kesildi hemen, hala korkuyoruz binaya giremiyoruz. Enerya'dan yetkililer de şu an için binaya girmememizi söyledi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-klima-cinayeti-kafa-attigi-arkadasinin-beyninde-tumor-varmis-1085928093.html
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klima, antalya, yangın
Klima motoru patladı, apartman boşaltıldı: 'Bütün bina havaya uçabilirdi'
19:03 28.07.2024 (güncellendi: 19:04 28.07.2024)
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 179. Sokak'ta bir sitede meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan klima dış ünitesinin motoru büyük bir gürültüyle patladı. Apartmandaki doğal gaz borusunun da alev almasıyla bir anda büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı.
Antalya’da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve doğal gaz firması yetkilileri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, ilk olarak apartmana ait doğal gaz hattını kapattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
“Bütün bina havaya uçabilirdi”
Yaşanan panik anlarını anlatan apartman sakinlerinden Müge Zireker, sitenin havuzunda otururken iki kez peş peşe patlama sesi duyduklarını belirterek, “Patlama sesinin ardından ikinci katta oturan arkadaşımızın yardım çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu anlayamadık önce, sonra ilk olarak klima motorunun patladığını , ardından doğalgazın borusunun alev aldığını öğrendik. Bayağı bir panik yaşadık. Herkes dışarı çıksın diye bağırdım. Bütün bina da havaya uçabilirdi” dedi.
“Binaya girmeye korkuyoruz”
Peş peşe yaşanan patlamalar nedeniyle çok korktuklarını belirten Zireker, “Allah beterinden korusun. Klimalara yüklenildikçe oluyor sanırım bütün bunlar. Üç kere üst üste patladı. Gaz falan kesildi hemen, hala korkuyoruz binaya giremiyoruz. Enerya'dan yetkililer de şu an için binaya girmememizi söyledi” ifadelerini kullandı.