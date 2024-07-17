https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-klima-cinayeti-kafa-attigi-arkadasinin-beyninde-tumor-varmis-1085928093.html

İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış

İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış

Sputnik Türkiye

Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T11:15+0300

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türkiye

klima

iş yeri

kavga

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Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı.Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.Beyninde tümör olduğu ortaya çıktıHastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, “Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklü küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.

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klima, iş yeri, kavga