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İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış
İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T11:15+0300
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türkiye
klima
iş yeri
kavga
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Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı.Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.Beyninde tümör olduğu ortaya çıktıHastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, “Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklü küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde--guvenlik-ile-hasta-arasinda-kavga-cikti-1085646770.html
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klima, iş yeri, kavga

İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış

11:15 17.07.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW248404İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış
İstanbul'da klima cinayeti: Kafa attığı arkadaşının beyninde tümör varmış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW248404
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Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

Beyninde tümör olduğu ortaya çıktı

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, “Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklü küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde güvenlik ile hasta arasında kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
YAŞAM
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde güvenlik ile hasta arasında kavga çıktı
8 Temmuz, 12:30
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