https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kavga-eden-oglunun-beline-ip-baglayip-kosturdu-1086285886.html
Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu
Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu
Sputnik Türkiye
Adana'da kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturan baba gözaltına alındı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T21:13+0300
2024-07-28T21:13+0300
2024-07-28T21:13+0300
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H., 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi. Mahcub H., aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosikletine bağladı. Daha sonra vicdansız baba, oğlunu metrelerce koşturdu.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler Mahcub H.'yi gözaltına aldı.Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.
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türkiye, adana, ceza
Kavga eden oğlunun beline ip bağlayıp koşturdu
Adana'da kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturan baba gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H., 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi. Mahcub H., aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosikletine bağladı. Daha sonra vicdansız baba, oğlunu metrelerce koşturdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler Mahcub H.'yi gözaltına aldı.
Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.