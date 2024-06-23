https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/suriyeliler-adanada-otobus-soforunu-aractan-indirip-dovduler-iddiasina-iliskin-aciklama-1085147077.html
'Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler' iddiasına ilişkin açıklama
'Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T22:37+0300
2024-06-23T22:37+0300
2024-06-23T22:38+0300
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler" iddilarına ilişkin açıklama yayımladı.DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suriyeli-siginmacilar-bir-mesire-alanindaki-gorevlilere-saldirdi-iddiasina-iliskin-aciklama-1084982159.html
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'Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler' iddiasına ilişkin açıklama
22:37 23.06.2024 (güncellendi: 22:38 23.06.2024)
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler" iddiası doğru değildir" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler" iddilarına ilişkin açıklama yayımladı.
DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
Bahse konu görüntülerdeki olayın, 2 Mayıs 2024 tarihinde Adana Şehir Hastanesi önünde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Darp fiilini gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı ve Türk vatandaşı oldukları belirlenmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülatif iddialara itibar etmeyiniz.