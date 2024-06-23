https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/suriyeliler-adanada-otobus-soforunu-aractan-indirip-dovduler-iddiasina-iliskin-aciklama-1085147077.html

'Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler' iddiasına ilişkin açıklama

'Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T22:37+0300

2024-06-23T22:37+0300

2024-06-23T22:38+0300

türkiye

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Suriyeliler Adana’da otobüs şoförünü araçtan indirip dövdüler" iddilarına ilişkin açıklama yayımladı.DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suriyeli-siginmacilar-bir-mesire-alanindaki-gorevlilere-saldirdi-iddiasina-iliskin-aciklama-1084982159.html

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