https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/unlu-gazeteci-hersh-obama-bideni-yaristan-cekilmemesi-halinde-azille-tehdit-etti-1086265883.html

Ünlü gazeteci Hersh: Obama, Biden’ı yarıştan çekilmemesi halinde azille tehdit etti

Ünlü gazeteci Hersh: Obama, Biden’ı yarıştan çekilmemesi halinde azille tehdit etti

Sputnik Türkiye

ABD'li gazeteci Seymour Hersh’in iddiasına göre, eski ABD Başkanı Barack Obama, mevcut Başkan Joe Biden’ı Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden gönüllü olarak... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T22:32+0300

2024-07-27T22:32+0300

2024-07-27T22:27+0300

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ABD'li gazeteci ve Pulitzer ödüllü Seymour Hersh, Substack'te yayımlanan makalesinde, “Obama kahvaltıdan sonra Biden'ı aradı ve ona ‘Durum şöyle. 25. Ek Madde’yi yürürlüğe sokmak için (ABD Başkan Yardımcısı Kamala) Harris'in onayını aldık' dedi” ifadesini kullandı.ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi’nin, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içerdiğini anımsatan Hersh, Obama'nın Biden'ı aradığı sırada Harris'in ABD başkanlığına aday olmak için Demokratların desteğini alacağı çoktan belli olduğunu kaydetti.Hersh, Obama'nın Biden'ı aramasının, Demokrat Parti bağışçılarının duydukları hoşnutsuzluk ve her zaman aklı başında olmayan bir adamın başkan adayları olarak kaldığı sürece partiye fon sağlamaya artık istekli olmamasından kaynaklandığını belirtti.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Demokrat Parti'nin başkan adayının Biden olması bekleniyordu, ancak Haziran ayında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile yaptığı münazaradaki başarısız performansının ardından Demokratlar arasında Biden'ın yarıştan çekilmesi yönündeki çağrılar hızla arttı. Biden, 21 Temmuz'da yarıştan çekilmeye karar verdi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığını destekledi.Anayasanın 25. Ek Maddesi nedir?ABD Anayasası'na, başkanın ölmesi ya da görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, görevi başkan yardımcısının devralmasına ilişkin prosedürleri belirleyen bir madde koyma ihtiyacı John Kennedy'in suikasta kurban gitmesinin ardından ortaya çıktı.Aslında 1950'lerde başkanlık yapan Dwight Eisenhower'ın görevi başındayken ciddi bir kalp krizi geçirmesi sonrası hükümet krizi çıkmış ancak anayasada bunu belirleyen bir madde bulunmadığından ani bir kararla o dönem başkan yardımcısı olan Richard Nixon göreve getirilmişti.22 Kasım 1963'teki Kennedy suikastinin ardından ise usuller net bir şekilde belirlendi ve Anayasa'ya 25. Ek Maddesi yazılmıştı.6 Haziran 1965'te Kongreye sunulan 25. Ek Madde, 10 Şubat 1967'de onaylandı ve yasalaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/cin-ukrayna-krizi-baglaminda-abdnin-baskisina-musamaha-gostermeyecegiz-1086261909.html

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