https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/istanbulda-hastane-yangini-hastalar-ambulanslarla-sevk-ediliyor-1086275409.html

İstanbul'da hastane yangını: Hastalar ambulanslarla sevk edildi

İstanbul'da hastane yangını: Hastalar ambulanslarla sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenler'de özel bir hastanede yangın çıktı. Söndürülen yangında yoğun bakım servisindeki hastalar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T12:38+0300

2024-07-28T12:38+0300

2024-07-28T13:06+0300

türkiye

hastane

yangın

esenler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg

Esenler'de, özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Burada tedavi gören hastalar, önlem olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/uzmanlardan-uyari-el-kurutma-cihazindan-uzak-durun-1086271594.html

türkiye

esenler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastane, yangın, esenler