https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/istanbulda-hastane-yangini-hastalar-ambulanslarla-sevk-ediliyor-1086275409.html
İstanbul'da hastane yangını: Hastalar ambulanslarla sevk edildi
İstanbul'da hastane yangını: Hastalar ambulanslarla sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenler'de özel bir hastanede yangın çıktı. Söndürülen yangında yoğun bakım servisindeki hastalar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T12:38+0300
2024-07-28T12:38+0300
2024-07-28T13:06+0300
türkiye
hastane
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esenler
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Esenler'de, özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Burada tedavi gören hastalar, önlem olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/uzmanlardan-uyari-el-kurutma-cihazindan-uzak-durun-1086271594.html
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hastane, yangın, esenler
İstanbul'da hastane yangını: Hastalar ambulanslarla sevk edildi
12:38 28.07.2024 (güncellendi: 13:06 28.07.2024)
İstanbul Esenler'de özel bir hastanede yangın çıktı. Söndürülen yangında yoğun bakım servisindeki hastalar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.
Esenler'de, özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Burada tedavi gören hastalar, önlem olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.