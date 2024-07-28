https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/uzmanlardan-uyari-el-kurutma-cihazindan-uzak-durun-1086271594.html

Uzmanlardan uyarı: 'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'

Uzmanlardan uyarı: 'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'

Sputnik Türkiye

Kalabalık ortamlarda kullanılan el kurutma cihazlarına karşı uzmanlardan uyarı geldi. Cihazların ‘solunum enfeksiyonuna’ ve 'cilt hastalıklarına' neden... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T10:36+0300

2024-07-28T10:36+0300

2024-07-28T10:41+0300

el kurutma cihazı

yaşam

avm

uyarı

sağlık

bakteri

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Alışveriş merkezleri, restoranlar, petrol istasyonları ve kalabalık birtakım merkezlerin lavabolarında yer alan el kurutma cihazları sağlık açısından zararlı olabilir.Bu cihazların solunum sistemi hastalıkları ve birtakım cilt hastalıklarına neden olabileceğinin altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, “Özellikle bu tür rahatsızlığı olanlar ekstra dikkatli olmalı ve uzak durmalıdır” uyarısında bulundu. 'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'Turhan, “Bu makinaların iki temel özelliği var. Birincisi ısı üretmeleri ve büyük bir basınçla sıcak havayı kullanıcıların ellerine ve çevreye doğru yaymasıdır. Bu işlem de iki temel risk oluşturur. Bu yüksek ısı, termo rezistans dediğimiz yüksek sıcaklığa dirençli bakterilerin çoğalması için adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir” dedi. Bakterilerden korunalım, hijyen oluşturalım derken bu cihazların esasında halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğine değinen Prof. Dr. Turhan, “Öte yandan yüksek basınçla jet tipi bir fizik etkiyle bakterilerin etrafa yayılması için de ayrı bir risk oluşturabilir. Böylece el kurutma makinalarınin en düşük güce sahip modelleri bile toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Cihaz açıldığı zaman özellikle içindeki zararlı parçacıkları direkt olarak elinize aktarmaktadır. Bu cihazlara attıkları parçacıklar için HEPA filtresi koymak da tam olarak yeterli olmuyor. HEPA filtresi parçacıkların yüzde 75‘ini engelliyor ancak geriye yine tehlikeli yüzde 25 kalıyor. Gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük alışveriş merkezi gibi yerlerde bu cihazların temizliği de çoğu kez iyi yapılamıyor. Dolayısıyla bu tür cihazların toplu alanlarda kullanılması sağlık açısından zararlı görünüyor. Bunun yerine havlu tipi kurutma sistemi gibi alternatif sistemler kullanılabilir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Turhan sözlerine son olarak şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/balda-rekolte-yuzde-50-dustu-kritik-bir-esik-noktasindayiz-1086269900.html

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el kurutma cihazı, avm, uyarı, sağlık, bakteri