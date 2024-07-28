https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/uzmanlardan-uyari-el-kurutma-cihazindan-uzak-durun-1086271594.html
Uzmanlardan uyarı: 'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'
Uzmanlardan uyarı: 'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'
Sputnik Türkiye
Kalabalık ortamlarda kullanılan el kurutma cihazlarına karşı uzmanlardan uyarı geldi. Cihazların ‘solunum enfeksiyonuna’ ve 'cilt hastalıklarına' neden... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T10:36+0300
2024-07-28T10:36+0300
2024-07-28T10:41+0300
el kurutma cihazı
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avm
uyarı
sağlık
bakteri
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Alışveriş merkezleri, restoranlar, petrol istasyonları ve kalabalık birtakım merkezlerin lavabolarında yer alan el kurutma cihazları sağlık açısından zararlı olabilir.Bu cihazların solunum sistemi hastalıkları ve birtakım cilt hastalıklarına neden olabileceğinin altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, “Özellikle bu tür rahatsızlığı olanlar ekstra dikkatli olmalı ve uzak durmalıdır” uyarısında bulundu. 'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'Turhan, “Bu makinaların iki temel özelliği var. Birincisi ısı üretmeleri ve büyük bir basınçla sıcak havayı kullanıcıların ellerine ve çevreye doğru yaymasıdır. Bu işlem de iki temel risk oluşturur. Bu yüksek ısı, termo rezistans dediğimiz yüksek sıcaklığa dirençli bakterilerin çoğalması için adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir” dedi. Bakterilerden korunalım, hijyen oluşturalım derken bu cihazların esasında halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğine değinen Prof. Dr. Turhan, “Öte yandan yüksek basınçla jet tipi bir fizik etkiyle bakterilerin etrafa yayılması için de ayrı bir risk oluşturabilir. Böylece el kurutma makinalarınin en düşük güce sahip modelleri bile toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Cihaz açıldığı zaman özellikle içindeki zararlı parçacıkları direkt olarak elinize aktarmaktadır. Bu cihazlara attıkları parçacıklar için HEPA filtresi koymak da tam olarak yeterli olmuyor. HEPA filtresi parçacıkların yüzde 75‘ini engelliyor ancak geriye yine tehlikeli yüzde 25 kalıyor. Gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük alışveriş merkezi gibi yerlerde bu cihazların temizliği de çoğu kez iyi yapılamıyor. Dolayısıyla bu tür cihazların toplu alanlarda kullanılması sağlık açısından zararlı görünüyor. Bunun yerine havlu tipi kurutma sistemi gibi alternatif sistemler kullanılabilir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Turhan sözlerine son olarak şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/balda-rekolte-yuzde-50-dustu-kritik-bir-esik-noktasindayiz-1086269900.html
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el kurutma cihazı, avm, uyarı, sağlık, bakteri
el kurutma cihazı, avm, uyarı, sağlık, bakteri
Uzmanlardan uyarı: 'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'
10:36 28.07.2024 (güncellendi: 10:41 28.07.2024)
Kalabalık ortamlarda kullanılan el kurutma cihazlarına karşı uzmanlardan uyarı geldi. Cihazların ‘solunum enfeksiyonuna’ ve 'cilt hastalıklarına' neden olabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turhan, solunum ve cilt hastalığı olanları özellikle uyardı.
Alışveriş merkezleri, restoranlar, petrol istasyonları ve kalabalık birtakım merkezlerin lavabolarında yer alan el kurutma cihazları sağlık açısından zararlı olabilir.
Bu cihazların solunum sistemi hastalıkları ve birtakım cilt hastalıklarına neden olabileceğinin altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, “Özellikle bu tür rahatsızlığı olanlar ekstra dikkatli olmalı ve uzak durmalıdır” uyarısında bulundu.
'Adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir'
Turhan, “Bu makinaların iki temel özelliği var. Birincisi ısı üretmeleri ve büyük bir basınçla sıcak havayı kullanıcıların ellerine ve çevreye doğru yaymasıdır. Bu işlem de iki temel risk oluşturur. Bu yüksek ısı, termo rezistans dediğimiz yüksek sıcaklığa dirençli bakterilerin çoğalması için adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir” dedi.
Bakterilerden korunalım, hijyen oluşturalım derken bu cihazların esasında halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğine değinen Prof. Dr. Turhan, “Öte yandan yüksek basınçla jet tipi bir fizik etkiyle bakterilerin etrafa yayılması için de ayrı bir risk oluşturabilir. Böylece el kurutma makinalarınin en düşük güce sahip modelleri bile toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Cihaz açıldığı zaman özellikle içindeki zararlı parçacıkları direkt olarak elinize aktarmaktadır. Bu cihazlara attıkları parçacıklar için HEPA filtresi koymak da tam olarak yeterli olmuyor. HEPA filtresi parçacıkların yüzde 75‘ini engelliyor ancak geriye yine tehlikeli yüzde 25 kalıyor. Gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük alışveriş merkezi gibi yerlerde bu cihazların temizliği de çoğu kez iyi yapılamıyor. Dolayısıyla bu tür cihazların toplu alanlarda kullanılması sağlık açısından zararlı görünüyor. Bunun yerine havlu tipi kurutma sistemi gibi alternatif sistemler kullanılabilir” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Turhan sözlerine son olarak şunları ekledi:
“Toplu mekanlara herkes gidiyor. Çocuğu, yaşlısı, genci İmmünsupresif ilaç kullanan bireyler de buna dahil. Hasta bireyler olabilir. Bu cihazlar, solunum sistemi enfeksiyonları başta olmak üzere birtakım cilt hastalıklarına benzeri rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Solunum problemi ya da cilt hastalığı olan ve İmmünsupresif ilaç kullananlar da bu cihazlardan ekstra uzak durmalı ve dikkat etmelidir.”