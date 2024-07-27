https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/trumptan-golandaki-saldiriya-tepki--sayginligimizi-yeniden-kazanmaliyiz-1086267468.html
Trump’tan Golan’daki saldırıya tepki: ‘Saygınlığımızı yeniden kazanmalıyız’
Trump’tan Golan’daki saldırıya tepki: ‘Saygınlığımızı yeniden kazanmalıyız’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırısını kınayarak ABD’nin dünyadaki saygınlığını yeniden... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T23:50+0300
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ABD'nin Nashville kentinde düzenlenen yıllık Bitcoin 2024 konferansında konuşan Trump, “Muhtemelen İsrail'in korkunç bir saldırıya maruz kaldığını duymuşsunuzdur. Böyle şeyler olmamalı. Büyük olasılıkla bunun arkasında Hizbullah var. Bunu yapmalarına izin verilmemeli, bize saygı duymaları gerekiyor. Dünyadaki saygınlığımızı yeniden kazanmamız gerekiyor. Bu tür şeyler olmamalı” dedi.İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı. Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını kaydetmişti. Buna rağmen İsrailli yetkililer, Lübnan ve Hizbullah’la savaşın yakın olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/israilin-isgali-altindaki-golan-tepelerine-yonelik-saldiri-10-olu-1086264161.html
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donald trump, golan tepesi, golan tepeleri
Trump’tan Golan’daki saldırıya tepki: ‘Saygınlığımızı yeniden kazanmalıyız’
23:50 27.07.2024 (güncellendi: 23:51 27.07.2024)
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırısını kınayarak ABD’nin dünyadaki saygınlığını yeniden kazanması ve bundan böyle İsrail’e yönelik saldırılara izin vermemesi gerektiğini belirtti.
ABD'nin Nashville kentinde düzenlenen yıllık Bitcoin 2024 konferansında konuşan Trump, “Muhtemelen İsrail'in korkunç bir saldırıya maruz kaldığını duymuşsunuzdur. Böyle şeyler olmamalı. Büyük olasılıkla bunun arkasında Hizbullah var. Bunu yapmalarına izin verilmemeli, bize saygı duymaları gerekiyor. Dünyadaki saygınlığımızı yeniden kazanmamız gerekiyor. Bu tür şeyler olmamalı” dedi.
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı. Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını kaydetmişti. Buna rağmen İsrailli yetkililer, Lübnan ve Hizbullah’la savaşın yakın olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor.