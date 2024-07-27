https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/trumptan-golandaki-saldiriya-tepki--sayginligimizi-yeniden-kazanmaliyiz-1086267468.html

Trump’tan Golan’daki saldırıya tepki: ‘Saygınlığımızı yeniden kazanmalıyız’

Trump’tan Golan’daki saldırıya tepki: ‘Saygınlığımızı yeniden kazanmalıyız’

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırısını kınayarak ABD’nin dünyadaki saygınlığını yeniden... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T23:50+0300

2024-07-27T23:50+0300

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türkiye

donald trump

golan tepesi

golan tepeleri

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ABD'nin Nashville kentinde düzenlenen yıllık Bitcoin 2024 konferansında konuşan Trump, “Muhtemelen İsrail'in korkunç bir saldırıya maruz kaldığını duymuşsunuzdur. Böyle şeyler olmamalı. Büyük olasılıkla bunun arkasında Hizbullah var. Bunu yapmalarına izin verilmemeli, bize saygı duymaları gerekiyor. Dünyadaki saygınlığımızı yeniden kazanmamız gerekiyor. Bu tür şeyler olmamalı” dedi.İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı. Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını kaydetmişti. Buna rağmen İsrailli yetkililer, Lübnan ve Hizbullah’la savaşın yakın olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/israilin-isgali-altindaki-golan-tepelerine-yonelik-saldiri-10-olu-1086264161.html

türkiye

golan tepesi

golan tepeleri

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