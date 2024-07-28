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Hırsız girdiği konteynerde içli köfte pişirip bulaşıklarını yıkadı
Hırsız girdiği konteynerde içli köfte pişirip bulaşıklarını yıkadı
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de, depremzedeler için yapılan konteyner çarşıda yemek yapılan bir işyerine giren bir kişi içli köfteyi pişirip yedikten sonra bulaşığını da yıkayıp... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T16:05+0300
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konteyner
yaşam
hırsız
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bulaşık
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan esnaflar için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda ev yemekleri yapan Nagihan Başaran'ın işyerine hırsız girdi. Sabah işyerini açmak için gelen Başaran, kapının ve klimanın açık olduğunu fark etti. İşyerine oğlunun girdiğini düşünen Nagihan Başaran, oğlunu aradığında aslında işyerine hırsız girdiğini fark etti. İşyerini kontrol eden Başaran, dolapta bulunan içli köftelerin ve içeceklerin eksik olduğunu fark etti. Çevredeki esnafın da iş yerlerinden bir şeylerin alındığını öğrenmesi üzerine Başaran, mutfak tezgahının yanında bulunan yıkanmış tava ve kaşıkları görünce şaşırdığını söyledi. Hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen Nagihan Başaran, ''İş yerime geldiğimde kapımın açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdim işte, oğlumu aradım. Acaba dedim hani oğlum mu geldi, o mu gitti falan diye. Sonra işte etrafa baktığımda dolapta içli köftelerimi çıkarmışlar, güzel kızartmışlar, yemişler, tavayı da yıkamışlar hatta. Dolabı kontrol ettim içeceklerde eksiklik vardı. Ben önce oğlum yaptı sandım. Çok kızdım çocuğa, niye dedim klimayı açık bıraktın, kapıyı kilitlemedin, bu köfteyi niye yedin falan diye. Anne ben köfte falan yemedim, dükkana da gitmedim dedi. Esnaf komşularımızın dükkanlarına da yine aynı şekilde girilmiş. Onlardan da bir şeyler alınmış. Yani yemiş içmiş bir güzelce tavayı da yıkamış, tertemiz bir de böyle ters çevirmiş. İşte gerekli tedbirleri aldım, kapının kilitlerini değiştirdim. Böyle bir olay yaşadık'' dedi.
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konteyner, hırsız, hırsızlık, bulaşık
konteyner, hırsız, hırsızlık, bulaşık

Hırsız girdiği konteynerde içli köfte pişirip bulaşıklarını yıkadı

16:05 28.07.2024 (güncellendi: 16:06 28.07.2024)
© İHA / MÜSLÜM BALKO-AW255957Osmaniye'de, depremzedeler için yapılan konteyner çarşıda ev yemekleri yapan iş yerine giren hırsız içli köfteyi pişirip yedikten sonra bulaşığını da yıkayıp iş yerinden ayrıldı.
Osmaniye'de, depremzedeler için yapılan konteyner çarşıda ev yemekleri yapan iş yerine giren hırsız içli köfteyi pişirip yedikten sonra bulaşığını da yıkayıp iş yerinden ayrıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
© İHA / MÜSLÜM BALKO-AW255957
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Osmaniye'de, depremzedeler için yapılan konteyner çarşıda yemek yapılan bir işyerine giren bir kişi içli köfteyi pişirip yedikten sonra bulaşığını da yıkayıp iş yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen Nagihan Başaran içli köfteleri yediği için oğluna kızdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan esnaflar için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda ev yemekleri yapan Nagihan Başaran'ın işyerine hırsız girdi.
Sabah işyerini açmak için gelen Başaran, kapının ve klimanın açık olduğunu fark etti. İşyerine oğlunun girdiğini düşünen Nagihan Başaran, oğlunu aradığında aslında işyerine hırsız girdiğini fark etti.
İşyerini kontrol eden Başaran, dolapta bulunan içli köftelerin ve içeceklerin eksik olduğunu fark etti. Çevredeki esnafın da iş yerlerinden bir şeylerin alındığını öğrenmesi üzerine Başaran, mutfak tezgahının yanında bulunan yıkanmış tava ve kaşıkları görünce şaşırdığını söyledi.
Hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen Nagihan Başaran, ''İş yerime geldiğimde kapımın açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdim işte, oğlumu aradım. Acaba dedim hani oğlum mu geldi, o mu gitti falan diye. Sonra işte etrafa baktığımda dolapta içli köftelerimi çıkarmışlar, güzel kızartmışlar, yemişler, tavayı da yıkamışlar hatta. Dolabı kontrol ettim içeceklerde eksiklik vardı. Ben önce oğlum yaptı sandım. Çok kızdım çocuğa, niye dedim klimayı açık bıraktın, kapıyı kilitlemedin, bu köfteyi niye yedin falan diye. Anne ben köfte falan yemedim, dükkana da gitmedim dedi. Esnaf komşularımızın dükkanlarına da yine aynı şekilde girilmiş. Onlardan da bir şeyler alınmış. Yani yemiş içmiş bir güzelce tavayı da yıkamış, tertemiz bir de böyle ters çevirmiş. İşte gerekli tedbirleri aldım, kapının kilitlerini değiştirdim. Böyle bir olay yaşadık'' dedi.
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