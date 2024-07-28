https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/istanbulda-barajlarda-doluluk-orani-nedir-iski-son-veriyi-acikladi-1086279006.html

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı nedir? İSKİ son veriyi açıkladı

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı nedir? İSKİ son veriyi açıkladı

Sputnik Türkiye

Su bakımından 2023 yazında zor bir dönem geçiren İstanbul'da bu sene de barajların durumu kritikleşmeye başladı. İSKİ'nin bugün açıkladığı verilere göre... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T15:19+0300

2024-07-28T15:19+0300

2024-07-28T15:22+0300

baraj

istanbul

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına geriledi. Doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59.49 olarak ölçüldü.Barajların doluluk oranı Su miktarı; Alibey'de yüzde 28.08, Büyükçekmece'de yüzde 56.23, Darlık'ta yüzde 61.38, Elmalı'da yüzde 64.17, Istrancalar'da yüzde 39.67, Kazandere'de yüzde 30.85, Pabuçdere'de yüzde 41.33, Sazlıdere'de yüzde 53.98, Terkos'ta yüzde 72.82 ve Ömerli'de 65.11 olarak kaydedildi.Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 319,97 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 654 milyon 82 bin metreküp olarak hesaplandı.Bu yıl ne kadar yağış düştü?Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 359.68 kilogram oldu.Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 518.73 milyon metreküp olarak kaydedildi.İstanbul'da şehre verilen su miktarı dün itibarıyla 3 milyon 245 bin metreküp olurken bu suyun 1 milyon 188 bin metreküpü regülatörlerden, 2 milyon 57 bin metreküpü ise barajlardan alındı.Son 10 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 28 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 19.34, 2015'te yüzde 79.,06, 2016'da yüzde 63.08, 2017'de yüzde 71.88, 2018'de yüzde 73.38, 2019'da yüzde 69.36, 2020'de yüzde 58.13, 2021'de yüzde 68.02, 2022'de yüzde 67.47, 2023'te yüzde 38 iken bugünkü oran yüzde 59.49 olarak kayıtlara geçti.Son 10 yıldaki 4. en düşük değeriİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki su değerlerine ve yağış miktarına bakıldığı zaman son 10 yıldaki en düşük değerin gerçekleştiğini, barajlardaki doluluk oranına bakıldığı zaman ise son 10 yıldaki 4. en düşük değerin ölçüldüğünü söyledi.Bu durumda yağışın yıllar içinde kendi yapısı gereği bazı yıllar fazla, bazı yıllar az olmasının etkisinin büyük olduğunu belirten Toros, "Baraj bölgelerindeki yağışların en düşük değerlerinin yaşanıyor olması ciddi bir kuraklıkla iç içe olduğumuzu, kuraklık yaşadığımızı da gösteriyor. Özetle yağış miktarındaki azalmaya bağlayabiliriz" dedi.Toros, barajlardaki su seviyesinin azalmasına karşı alınması gereken tasarruf önlemlerine dikkati çekerek, şunları aktardı:'Damla damla açık bırakın, bir günde ne kadar suyun aktığını göreceksiniz'Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un çok geniş bir alanda olduğunu ve değişik farklı farklı bölgelerinin bulunduğunu belirterek, "Atalar 'Damlaya damlaya göl olur.' demişler. Evinizde deneyebilirsiniz; bir musluğu damla damla açık bırakın, bir günde ne kadar suyun aktığını göreceksiniz. Damlaya damlaya İstanbul barajlarının yok olmasına yol açabiliyor. Onun için diyoruz ki suyun her damlası değerlidir. Her damlayı sayarak kullanalım, her damlanın önemli olduğunun farkına vararak kullanalım" diye konuştu.Barajlardaki suyun İstanbul'a yetmediğini ve bu durumun bir İstanbul gerçeği olduğunu kaydeden Toros, "İstanbul'un barajlarının toplam su bütçesi tamamı dolu olsa bile 900 milyon metreküpü bulmuyor. Bugün biz 3,5 milyon metreküpten bahsediyoruz. 100 günde 350 milyon metreküp, 300 günde 1 milyar metreküpün üzerine geçiyor. Yıllık biz 1 milyar 100 bin metreküpün üzerinde su kullanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.'Barajlardaki su seviyesi her gün düşmeye devam ediyor'Sitelerde, parklarda, bahçelerde ve farklı yerlerde yağmur hasadı yapılarak, suyun bol olduğu kış mevsiminde suyu biriktirip ihtiyaç duyulan sıcak günlerde bitkilerin sulanması ve evlerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabileceğine işaret eden Toros, suyla ilgili yapılacak her tasarrufun hem ekonomiye katkı sağlayacağını hem de İstanbul genelinde su ihtiyacının azalmasıyla barajlardaki suyun daha uzun vadeli kullanılabileceğini ifade etti.Toros, temmuz, ağustos ve eylül aylarının İstanbul'un en az yağış aldığı dönemler olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

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istanbulda barajlarda doluluk oranı nedir, iski son veriyi açıkladı, istanbul barajlar son durum