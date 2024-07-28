https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/hazine-ve-maliye-bakanligindan-vergi-yukumlulukleri-ile-ilgili-iddialar-uzerine-aciklama-1086273089.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi yükümlülükleri ile ilgili iddialar üzerine açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi yükümlülükleri ile ilgili iddialar üzerine açıklama

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili yapılan... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T11:43+0300

2024-07-28T11:43+0300

2024-07-28T11:43+0300

hazine ve maliye bakanlığı

türkiye

vergi

vergi beyanı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı hatırlatıldı.Bu çerçevede açıklama yapma zarureti doğduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:Paket vergide etkinlik ve adaletin güçlendirilmesini sağlayacakEkonomi yönetiminin Eylül 2023'te duyurulan Orta Vadeli Program'da vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması konusundaki kararlılığının ortaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını" hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan vergi paketinin de dün TBMM'de kabul edildiği hatırlatıldı.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek vergi incelemeleriyle gerekse saha denetimleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi beyanı