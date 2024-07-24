https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fransa-24-saat-koruma-sozu-verdi-israilli-sporcular-olimpiyatlar-icin-siki-guvenlikle-parise-geldi-1086163653.html

Fransa 24 saat koruma sözü verdi: İsrailli sporcular olimpiyatlar için sıkı güvenlikle Paris'e geldi

Fransa 24 saat koruma sözü verdi: İsrailli sporcular olimpiyatlar için sıkı güvenlikle Paris'e geldi

Sputnik Türkiye

İsrailli sporcular Pazartesi günü Paris Olimpiyatları için havaalanında yoğun güvenlik altında geldiler; Fransız yetkililer, sporcuların oyunlara katılımlarına... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T12:52+0300

2024-07-24T12:52+0300

2024-07-24T12:52+0300

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İsrail heyetinin gelişi öncesinde havaalanında bulunan düzinelerce silahlı polis memurunun ve Olimpiyat köyüne doğru yola çıkmadan önce sporcu otobüsünün etrafındaki alanı koruyan polis memurlarının bulunduğu görüldü.Medyada çıkan haberlere göre LFI milletvekili Thomas Portes, ülkenin Gazze savaşına katılımına karşı protesto çağrısında bulundu.Portes, "Hayır, İsrail heyetinin Paris'te hoş karşılanmadığını söylemek için buradayım." dedi.Parti arkadaşlarından biri, sosyal medyadaki yorumlarını savunarak, 'uluslararası hukukun ihlali' nedeniyle İsrail'den 'tarafsız bir bayrak altında' rekabet etmesini istemenin meşru olduğunu söyledi.Fransa'daki Yahudi Kurumları Temsilci Konseyi Başkanı Yonathan Arfi, Portes'i X aracılığıyla "İsrailli sporcuların sırtına hedef koymakla" suçladı.40'tan fazla ülkenin, etkinlik sırasında güvenliği sağlamak için seferber edilen 50 binden fazla Fransız polis memuru, jandarma ve askeri personele yardımcı olmak üzere 2 binden fazla personelden oluşan takviye sağladığı bildirildi.Fransız hükümeti, 10 bin 500 sporcunun ve milyonlarca ziyaretçinin Olimpiyatlar'a katılmasının beklendiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/hindistandan-en-fazla-silah-siparis-eden-ulkesi-ermenistan-1086162950.html

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