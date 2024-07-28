https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/filenin-sultanlari-pariste-madalya-pesinde-ilk-mac-ne-zaman-kiminle-1086285315.html

Filenin Sultanları Paris'te madalya peşinde: İlk maç ne zaman, kiminle?

Filenin Sultanları Paris'te madalya peşinde: İlk maç ne zaman, kiminle?

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te ilk servisini kullanacak. Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T21:04+0300

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spor

türkiye

filenin sultanları

hollanda

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Türkiye-Hollanda maçına geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine yenilmedi. İşte, Türkiye-Hollanda maçı hakkında bilgiler...Türkiye-Hollanda maçı, 29 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.Karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarıA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:29 Temmuz:10.00 Türkiye-Hollanda1 Ağustos:10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti4 Ağustos:10.00 Türkiye-İtalya

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/filenin-sultanlari-fivb-milletler-liginde-finallere-katilmayi-garantiledi-1084827923.html

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