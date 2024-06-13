https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/filenin-sultanlari-fivb-milletler-liginde-finallere-katilmayi-garantiledi-1084827923.html
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantiledi
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantiledi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T23:40+0300
2024-06-13T23:40+0300
2024-06-13T23:48+0300
spor
filenin sultanları
fivb voleybol milletler ligi
final
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FIVB Milletler Ligi'nin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti.Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.'Filenin Sultanları', geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/besiktasin-yeni-transferi-istanbulda-formayi-giyip-kartal-pozu-verdi-1084785759.html
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filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, final
filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, final
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantiledi
23:40 13.06.2024 (güncellendi: 23:48 13.06.2024)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi.
FIVB Milletler Ligi'nin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti.
Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.
16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.
'Filenin Sultanları', geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.