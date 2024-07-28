https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/eski-ferizli-belediye-baskani-ahmet-sogukun-oldurulmesiyle-ilgili-4-zanli-gozaltina-alindi-1086281149.html
Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T16:44+0300
2024-07-28T16:44+0300
2024-07-28T16:44+0300
türkiye
ferizli
belediye başkanı
öldürme
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'un cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
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ferizli, belediye başkanı, öldürme
ferizli, belediye başkanı, öldürme
Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'un cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.