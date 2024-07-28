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Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T16:44+0300
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'un cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
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ferizli, belediye başkanı, öldürme
ferizli, belediye başkanı, öldürme

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

16:44 28.07.2024
© AA / Emre AyvazSakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
© AA / Emre Ayvaz
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Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin 4 zanlı yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'un cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
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