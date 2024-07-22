https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ne-kadar-kisa-yasiyoruz-ne-uzun-oluyoruz-misralari-akillardaydi-ferit-edgu-hayatini-kaybetti-1086102808.html

'Ne kadar kısa yaşıyoruz, ne uzun ölüyoruz' mısraları akıllardaydı: Ferit Edgü hayatını kaybetti

'Ne kadar kısa yaşıyoruz, ne uzun ölüyoruz' mısraları akıllardaydı: Ferit Edgü hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet dönemi Türkçe edebiyatın önde gelen yazarlarından, öykücü, denemeci ve şair Ferit Edgü vefat etti. Edgü'nün vefat haberini yazar Metin Celal... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T13:28+0300

2024-07-22T13:28+0300

2024-07-22T13:28+0300

yaşam

ölüm

ferit edgü

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Hakkari'de Bir Mevsim, Doğu Öyküleri, Don Sesi gibi öyküleriyle tanınan yazar Ferit Edgü 88 yaşında vefat etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/uzmani-uyardi-son-10-yilda-buyuk-derecede-artan-besin-alerjileri-olume-dahi-sebep-olabilir-1086101271.html

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