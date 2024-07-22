https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ne-kadar-kisa-yasiyoruz-ne-uzun-oluyoruz-misralari-akillardaydi-ferit-edgu-hayatini-kaybetti-1086102808.html
'Ne kadar kısa yaşıyoruz, ne uzun ölüyoruz' mısraları akıllardaydı: Ferit Edgü hayatını kaybetti
'Ne kadar kısa yaşıyoruz, ne uzun ölüyoruz' mısraları akıllardaydı: Ferit Edgü hayatını kaybetti
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Cumhuriyet dönemi Türkçe edebiyatın önde gelen yazarlarından, öykücü, denemeci ve şair Ferit Edgü vefat etti. Edgü'nün vefat haberini yazar Metin Celal... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T13:28+0300
2024-07-22T13:28+0300
2024-07-22T13:28+0300
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Hakkari'de Bir Mevsim, Doğu Öyküleri, Don Sesi gibi öyküleriyle tanınan yazar Ferit Edgü 88 yaşında vefat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/uzmani-uyardi-son-10-yilda-buyuk-derecede-artan-besin-alerjileri-olume-dahi-sebep-olabilir-1086101271.html
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yazar ferit edgü hayatını kaybetti,ferit edgü kimdir?,ferit edgü kitapları
yazar ferit edgü hayatını kaybetti,ferit edgü kimdir?,ferit edgü kitapları
'Ne kadar kısa yaşıyoruz, ne uzun ölüyoruz' mısraları akıllardaydı: Ferit Edgü hayatını kaybetti
Cumhuriyet dönemi Türkçe edebiyatın önde gelen yazarlarından, öykücü, denemeci ve şair Ferit Edgü vefat etti. Edgü'nün vefat haberini yazar Metin Celal duyurdu.
Hakkari'de Bir Mevsim, Doğu Öyküleri, Don Sesi gibi öyküleriyle tanınan yazar Ferit Edgü 88 yaşında vefat etti.