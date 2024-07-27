https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/gazzeli-sakinler-icin-guvenli-bolge-ilan-edilmisti-israil-derhal-bosaltilmasini-istedi-1086251774.html

Gazzeli sakinler için 'güvenli' bölge ilan edilmişti: İsrail derhal boşaltılmasını istedi

Gazzeli sakinler için 'güvenli' bölge ilan edilmişti: İsrail derhal boşaltılmasını istedi

Sputnik Türkiye

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce 'güvenli' ilan ettiği bölgede 'operasyon düzenleneceğini' açıklayarak... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T11:34+0300

2024-07-27T11:34+0300

2024-07-27T11:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

han yunus

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce 'güvenli' bölge olarak açıkladığı bazı yerlere operasyon düzenleneceğini ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.Adraee, İsrail'in 'güvenli bölge' olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin derhal ve geçici olarak El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.Binlerce Gazzeli saldırıya karşı bölgeyi terk ediyorİsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.İsrail ordusunun, daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/lavrovdan-zelenskiy-ve-kulebanin-muzakere-aciklamalarina-yanit-onlari-dinlemiyorum-1086251003.html

israil

gazze

gazze şeridi

han yunus

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