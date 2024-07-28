https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bozcaada-belediyesine-cevre-kirliligine-neden-oldugu-gerekcesiyle-idari-para-cezasi-uygulandi-1086268028.html
Bozcaada Belediyesi'ne 'çevre kirliliğine' neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı
Bozcaada Belediyesi'ne 'çevre kirliliğine' neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Bozcaada Belediyesi'nin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T00:21+0300
2024-07-28T00:21+0300
2024-07-28T00:21+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/musilaj-yayiliyor-denilmisti-karadenizdeki-kirliligin-nedeni-belli-oldu-1084945252.html
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bozcaada, belediye, bozcaada belediyesi, çevre kirliliği
bozcaada, belediye, bozcaada belediyesi, çevre kirliliği
Bozcaada Belediyesi'ne 'çevre kirliliğine' neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Bozcaada Belediyesi'nin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur" açıklaması yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır."