https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bozcaada-belediyesine-cevre-kirliligine-neden-oldugu-gerekcesiyle-idari-para-cezasi-uygulandi-1086268028.html

Bozcaada Belediyesi'ne 'çevre kirliliğine' neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı

Bozcaada Belediyesi'ne 'çevre kirliliğine' neden olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Bozcaada Belediyesi'nin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T00:21+0300

2024-07-28T00:21+0300

2024-07-28T00:21+0300

türkiye

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bozcaada belediyesi

çevre kirliliği

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/musilaj-yayiliyor-denilmisti-karadenizdeki-kirliligin-nedeni-belli-oldu-1084945252.html

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bozcaada, belediye, bozcaada belediyesi, çevre kirliliği