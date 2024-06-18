https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/musilaj-yayiliyor-denilmisti-karadenizdeki-kirliligin-nedeni-belli-oldu-1084945252.html

'Müsilaj yayılıyor' denilmişti: Karadeniz’deki kirliliğin nedeni belli oldu

'Müsilaj yayılıyor' denilmişti: Karadeniz’deki kirliliğin nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde görülen kirliliğin müsilaj değil alglerden kaynaklandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada "Köpüklenmenin önemli... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T00:31+0300

2024-06-18T00:31+0300

2024-06-18T01:15+0300

türkiye

müsilaj

düzce valiliği

karadeniz

akçakoca

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Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi kıyılarında görülen köpüklenmenin müsilaj olmadığını, ileri tetkik amaçlı alınan numunelerin ilgili kurumlara gönderildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber kanalları ile sosyal medya mecralarında "Marmara’dan sonra Karadeniz'de de görüldü", "Karadeniz'de müsilaj yayılıyor” şeklinde yayımlanan haber ve iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.İncelemede, köpüklenmenin önemli ölçüde kaybolduğu, deniz suyunun berrak olduğu ve suda koku bulunmadığının gözlemlendiği aktarılan açıklamada, “Uzmanlardan oluşan ekiplerimizce durumun iddia edildiği gibi müsilaj olmadığı değerlendirilmiştir” ifadesi kullanıldı.Konuyla ilgili Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Taşpınar ve ekibinin de inceleme yaptığı anlatılan açıklamada, bu incelemede ise Akçakoca sahilindeki köpüklenmenin müsilaj olmadığı, bu duruma hızlı şekilde çoğalan ve akabinde kısa süre sonra ölen alglerin sebebiyet verdiği, köpüklenmenin, ortamdaki yüksek sıcaklık ve besin maddesiyle alakalı olarak oluştuğunun anlaşıldığı vurgulandı.Açıklamada şunlar kaydedildi:

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müsilaj, düzce valiliği, karadeniz, akçakoca