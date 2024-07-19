CHP’den iki kanun için AYM’ye başvuru

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:21
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
19:51
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/chpden-iki-kanun-icin-aymye-basvuru-1086038626.html
CHP’den iki kanun için AYM’ye başvuru
CHP’den iki kanun için AYM’ye başvuru
Sputnik Türkiye
CHP, iki kanundaki bazı hükümlerin iptali için AYM'ye başvurdu. Başvuruda, 7511 sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T20:29+0300
2024-07-19T20:29+0300
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
gökhan günaydın
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044789608_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4b45ecbc7b125e01422f1f2d16c2400.jpg
CHP, 7511 sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7512 sayılı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru yapmak üzere geldikleri AYM önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Türk Ticaret Kanunu'nda bazı değişiklikler içeren düzenlemelerin, 29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığın anımsatan Günaydın, bu düzenleme içinde Rekabet Kurumuna, kurum personelinin özlük haklarını düzenleme yetkisi verilmesinin de yer aldığını hatırlattı.Bunun ancak Devlet Memurları Kanunu ile yapılabileceğini belirten Günaydın, kurumun, personelinin özlük işlerini düzenleme yetkisinin bulunmadığına dikkati çekti.Rekabet Kurumunun firmalara ilk savunma hakkını yeterince süre vermeden tanımasına ilişkin düzenlemeyi de AYM'ye götürdüklerini belirten Günaydın, "Ürün ve İhtisas Borsalarında alınacak teminatların ve oluşturulacak garanti fonunun usul ve esaslarının belirleme yetkisinin kanuni bir ölçüt belirtilmeksizin idarenin takdir yetkisine, açık yetkiye bırakılması yine anayasaya aykırıdır" dedi. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanununun iptal istemiCHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunun ile kurulan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının özel hukuk tüzel kişisi olduğunu bildirdi.Bu vakfın mütevelli heyetine sınırsız ve tanımlanmamış özlük hakkı tanındığını söyleyen Günaydın, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz tüm mallarda mütevelli heyetinin yetkili kılındığını ifade etti.Gökhan Günaydın, Vakfın aynı zamanda Yükseköğretim Kanunu'nun aleyhine üniversite kurabilecek durumda olduğunu da iddia ederek, "Vize aracılık hizmetlerinden elde ettiği ve kamusal olması gereken geliri kendisine alabilecek durumda. Vergi muafiyeti, kamu yararını aşacak biçimde kendilerine tanınıyor. Emekli ve yaşlılık aylığı da yine sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin aleyhine bunlardan alınmıyor. Dolayısıyla bu iki hususun da bizim açımızdan kabul edilebilir tarafı yoktur ve Anayasa Mahkemesine bunları taşıyoruz." diye konuştu.'15 günlük bir tatil Meclis için yeter'Meclis'in çalışma düzeniyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Günaydın, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda birçok yasal düzenlemeye ilişkin görüşmelerin yapılmasının planlandığını dile getirdi.Türkiye'nin yararına olan acil düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi grubunun her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini söyleyen Günaydın, "15 günlük bir tatil Meclis için yeter. Dolayısıyla buradan AKP grubuna sesleniyorum, ağustos ve eylülde çalışmak üzere hazır olun. Bu düzenlemeler ancak o 2,5 aylık zaman diliminde müzakere edilebilir" dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bu sabah saatlerine kadar Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin görüşüldüğünü anımsatan Günaydın, bu görüşmede Anayasa Mahkemesinin daha önce iptal ettiği, sendikaya üye memurların toplu sözleşme ikramiyesi almalarını sağlayan düzenlemenin de kabul edildiğini hatırlattı. Gökhan Günaydın, "Diyorlar ki 'Yandaş sendikaya üye olursanız daha çok toplu sözleşme ikramiyesi alacaksınız. Bu açıkça örgütlenme özgürlüğüne aykırı, yandaş sendikaları güçlendirici bir düzenlemedir" şeklinde konuştu.Günaydın, açıklamalarının ardından, başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-ve-ak-parti-milletvekilleri-arasinda-video-cekme-tartismasi-1085954128.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044789608_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9638ef2850e683fdd8852dc1e19484fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, gökhan günaydın, resmi gazete
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, gökhan günaydın, resmi gazete

CHP’den iki kanun için AYM’ye başvuru

20:29 19.07.2024
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA
Abone ol
CHP, iki kanundaki bazı hükümlerin iptali için AYM'ye başvurdu. Başvuruda, 7511 sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7512 sayılı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istendi.
CHP, 7511 sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7512 sayılı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru yapmak üzere geldikleri AYM önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Türk Ticaret Kanunu'nda bazı değişiklikler içeren düzenlemelerin, 29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığın anımsatan Günaydın, bu düzenleme içinde Rekabet Kurumuna, kurum personelinin özlük haklarını düzenleme yetkisi verilmesinin de yer aldığını hatırlattı.
Bunun ancak Devlet Memurları Kanunu ile yapılabileceğini belirten Günaydın, kurumun, personelinin özlük işlerini düzenleme yetkisinin bulunmadığına dikkati çekti.
Rekabet Kurumunun firmalara ilk savunma hakkını yeterince süre vermeden tanımasına ilişkin düzenlemeyi de AYM'ye götürdüklerini belirten Günaydın, "Ürün ve İhtisas Borsalarında alınacak teminatların ve oluşturulacak garanti fonunun usul ve esaslarının belirleme yetkisinin kanuni bir ölçüt belirtilmeksizin idarenin takdir yetkisine, açık yetkiye bırakılması yine anayasaya aykırıdır" dedi.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanununun iptal istemi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunun ile kurulan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının özel hukuk tüzel kişisi olduğunu bildirdi.
Bu vakfın mütevelli heyetine sınırsız ve tanımlanmamış özlük hakkı tanındığını söyleyen Günaydın, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz tüm mallarda mütevelli heyetinin yetkili kılındığını ifade etti.
Gökhan Günaydın, Vakfın aynı zamanda Yükseköğretim Kanunu'nun aleyhine üniversite kurabilecek durumda olduğunu da iddia ederek, "Vize aracılık hizmetlerinden elde ettiği ve kamusal olması gereken geliri kendisine alabilecek durumda. Vergi muafiyeti, kamu yararını aşacak biçimde kendilerine tanınıyor. Emekli ve yaşlılık aylığı da yine sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin aleyhine bunlardan alınmıyor. Dolayısıyla bu iki hususun da bizim açımızdan kabul edilebilir tarafı yoktur ve Anayasa Mahkemesine bunları taşıyoruz." diye konuştu.

'15 günlük bir tatil Meclis için yeter'

Meclis'in çalışma düzeniyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Günaydın, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda birçok yasal düzenlemeye ilişkin görüşmelerin yapılmasının planlandığını dile getirdi.
Türkiye'nin yararına olan acil düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi grubunun her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini söyleyen Günaydın, "15 günlük bir tatil Meclis için yeter. Dolayısıyla buradan AKP grubuna sesleniyorum, ağustos ve eylülde çalışmak üzere hazır olun. Bu düzenlemeler ancak o 2,5 aylık zaman diliminde müzakere edilebilir" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bu sabah saatlerine kadar Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin görüşüldüğünü anımsatan Günaydın, bu görüşmede Anayasa Mahkemesinin daha önce iptal ettiği, sendikaya üye memurların toplu sözleşme ikramiyesi almalarını sağlayan düzenlemenin de kabul edildiğini hatırlattı. Gökhan Günaydın, "Diyorlar ki 'Yandaş sendikaya üye olursanız daha çok toplu sözleşme ikramiyesi alacaksınız. Bu açıkça örgütlenme özgürlüğüne aykırı, yandaş sendikaları güçlendirici bir düzenlemedir" şeklinde konuştu.
Günaydın, açıklamalarının ardından, başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine sundu.
TBMM TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
TÜRKİYE
CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'video çekme' tartışması
17 Temmuz, 20:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала