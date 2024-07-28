https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-goktas-devlet-korumasinda-15-bin-cocugun-saglikli-ve-aile-ortaminda-buyumelerini-sagliyoruz-1086272414.html

Bakan Göktaş: Devlet korumasında 15 bin çocuğun sağlıklı ve aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz

Bakan Göktaş: Devlet korumasında 15 bin çocuğun sağlıklı ve aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, halihazırda bin 185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T11:06+0300

2024-07-28T11:06+0300

2024-07-28T11:06+0300

türkiye

çocuk

bakımevi

mahinur özdemir göktaş

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aileyi temel alarak geliştirdikleri hizmet modelleriyle çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını belirtti.Çocukların öz aileleri ve akrabalarının yanında bakılmalarını, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerden yararlandırılmalarını sağladıklarını aktaran Göktaş, bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuklara ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunduklarını ifade etti.Tüm sosyal hizmetleri ve sosyal politikaları çocukların üstün yararını gözeterek yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, "Devlet himayesi altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor. Karşılaştıkları zorlukları devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar" ifadelerini kullandı.'Eski koğuş tipi yuva anlayışını geride bıraktık'Bakan Göktaş, çocukların sağlıklı ortamlarda büyüyebilmeleri amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini ve onlara yönelik farklı sosyal hizmet modelleri uyguladıklarını belirterek, "Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı ortamlarda büyümelerine önem gösteriyoruz. Bu kapsamda halihazırda 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz" bilgisini verdi.Çocukların içinde yaşadıkları ortamın iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla eski koğuş tipi yuva anlayışını geride bıraktıklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:Bakan Göktaş, kuruluşlarda görev yapan bakım personelinin psikoloji, çocuk gelişimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet gibi lisans programlarından mezun olduklarının altını çizerek, "Personel eğitimlerine çok önem veriyoruz. Bakım personelinin niteliğinin artırılması amacıyla oryantasyon eğitimleriyle hizmet içi eğitimler gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

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çocuk, bakımevi, mahinur özdemir göktaş