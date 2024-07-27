https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bingol-depremi-sonrasi-japon-uzman-moriwakiden-uyari-buyuk-deprem-bekliyorum-1086264440.html

Bingöl depremi sonrası Japon uzman Moriwaki'den uyarı: 'Büyük deprem bekliyorum'

Bingöl depremi sonrası Japon uzman Moriwaki'den uyarı: 'Büyük deprem bekliyorum'

Sputnik Türkiye

Japon deprem uzmanı Moriwaki'de Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini söyledi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T21:36+0300

2024-07-27T21:36+0300

2024-07-27T21:36+0300

türkiye

deprem

deprem

kahramnaraş

japon

bingöl

yoshinori moriwaki

yoshinori moriwaki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103574/49/1035744971_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_049cc1d0366c3541e136923a113ad01e.jpg

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün Cuma saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini belirtti. TGRT'ye konuşan Moriwaki, belli aralıklarla bu bölgede geçen fay hattında meydana gelen depremlere göre hesaplandığında depremin yaklaştığının vurgusunu yaparak, Bingöl depreminin bölgeyi de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeye aktarılan strese göre vurgu yapan Japon deprem uzmanı, zeminin yani toprağın yumuşak olmasından kaynaklı yıkımların da büyük olacağını söyledi.Bölgenin jeolojik yapısına vurgu yapan Moriwaki, bir an önce binaların temellerinin sağlamlaştırılmasını ve tehlikeli olan yerlerin ise yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/japon-deprem-uzmani-riskli-illeri-siraladi-birkaci-beraber-kirilirsa-7-buyuklugunde-deprem-olabilir-1084584314.html

türkiye

kahramnaraş

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem, kahramnaraş, japon, bingöl, yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki