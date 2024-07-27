https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bingol-depremi-sonrasi-japon-uzman-moriwakiden-uyari-buyuk-deprem-bekliyorum-1086264440.html
Bingöl depremi sonrası Japon uzman Moriwaki'den uyarı: 'Büyük deprem bekliyorum'
Bingöl depremi sonrası Japon uzman Moriwaki'den uyarı: 'Büyük deprem bekliyorum'
Sputnik Türkiye
Japon deprem uzmanı Moriwaki'de Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini söyledi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T21:36+0300
2024-07-27T21:36+0300
2024-07-27T21:36+0300
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kahramnaraş
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yoshinori moriwaki
yoshinori moriwaki
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün Cuma saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini belirtti. TGRT'ye konuşan Moriwaki, belli aralıklarla bu bölgede geçen fay hattında meydana gelen depremlere göre hesaplandığında depremin yaklaştığının vurgusunu yaparak, Bingöl depreminin bölgeyi de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeye aktarılan strese göre vurgu yapan Japon deprem uzmanı, zeminin yani toprağın yumuşak olmasından kaynaklı yıkımların da büyük olacağını söyledi.Bölgenin jeolojik yapısına vurgu yapan Moriwaki, bir an önce binaların temellerinin sağlamlaştırılmasını ve tehlikeli olan yerlerin ise yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/japon-deprem-uzmani-riskli-illeri-siraladi-birkaci-beraber-kirilirsa-7-buyuklugunde-deprem-olabilir-1084584314.html
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deprem, deprem, kahramnaraş, japon, bingöl, yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki
deprem, deprem, kahramnaraş, japon, bingöl, yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki
Bingöl depremi sonrası Japon uzman Moriwaki'den uyarı: 'Büyük deprem bekliyorum'
Japon deprem uzmanı Moriwaki'de Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini söyledi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün Cuma saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bingöl Karlıova hattını işaret ederek büyük deprem beklediğini belirtti.
TGRT'ye konuşan Moriwaki, belli aralıklarla bu bölgede geçen fay hattında meydana gelen depremlere göre hesaplandığında depremin yaklaştığının vurgusunu yaparak, Bingöl depreminin bölgeyi de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.
Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeye aktarılan strese göre vurgu yapan Japon deprem uzmanı, zeminin yani toprağın yumuşak olmasından kaynaklı yıkımların da büyük olacağını söyledi.
Bölgenin jeolojik yapısına vurgu yapan Moriwaki, bir an önce binaların temellerinin sağlamlaştırılmasını ve tehlikeli olan yerlerin ise yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini açıkladı.