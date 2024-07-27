https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/yildiz-sarayini-bir-haftada-40-bine-yakin-kisi-ziyaret-etti-1086253354.html

Yıldız Sarayı'nı bir haftada 40 bine yakın kişi ziyaret etti

Yıldız Sarayı'nı bir haftada 40 bine yakın kişi ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Yıldız Sarayı'nı 20 Temmuz'dan bu yana 39 bin 385 kişi ziyaret etti. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T12:45+0300

2024-07-27T12:45+0300

2024-07-27T12:45+0300

türkiye

yıldız sarayı

ziyaret

turist

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Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultan 3. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan 2. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da Yıldız Sarayı'nda birçok yapının açılışı gerçekleştirildi.Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından ziyarete açılan sarayda "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Has Bahçe" başta olmak üzere birçok yapı ve alan tarihinde ilk kez görüldü.Sultan 2. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler ilk defa "müze" konseptinde sergilendi. Sultan 2. Abdülhamid ile özdeşleşen, büyüklüğü ve zenginliğiyle "benzersiz" olarak tarif edilen kütüphane de yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.Beşiktaş'ın Yıldız Tepesi'nde kurulan ve asıl şeklini Sultan 2. Abdülhamid döneminde alan Yıldız Sarayı, 1 hafta gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle sarayın 1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilmesi, ziyaretçi sayısının artışında etkili oldu. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı, her gün ortalama 6 bin kişiyi ağırladı.Yıldız Sarayı'nda ilk defa açılan "Büyük Mabeyn Köşkü" en çok ziyaret edilenler arasında dikkati çekti."Hamid Bahçesi" olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe, ziyaretçilerden ilgi gördü.Sultan 2. Abdülhamid'in kütüphanesine tahsis edilen "Silahhane" bölümü de büyük beğeni topladı. Tarihinde ilk kez gezilebilen kütüphanede ziyaretçiler, paha biçilemeyen binlerce nadir eser arasında bambaşka bir atmosferi teneffüs etme imkanı buldu.Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/yildiz-sarayi-yaklasik-6-yillik-restorasyonun-ardindan-kapilarini-halka-acti-1086026906.html

türkiye

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