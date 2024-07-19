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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/yildiz-sarayi-yaklasik-6-yillik-restorasyonun-ardindan-kapilarini-halka-acti-1086026906.html
Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı
Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı
Sputnik Türkiye
Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz'da ziyarete açıldı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T15:58+0300
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yıldız sarayı fotoğraflar
yıldız sarayı fotoğraflar

Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı

15:58 19.07.2024
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Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz'da ziyarete açıldı.
© AA / İsa Terli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da açılan Yıldız Sarayı, 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#x27;ın katılımıyla 19 Temmuz&#x27;da açılan Yıldız Sarayı, 20 Temmuz&#x27;dan itibaren ziyaretçileri kabul edecek. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / İsa Terli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da açılan Yıldız Sarayı, 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul edecek.

© AA / İsa Terli

Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de açılış sonrası ziyaret edilebilecek.

Tarihte &quot;Hamid Bahçesi&quot; olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de açılış sonrası ziyaret edilebilecek. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / İsa Terli

Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de açılış sonrası ziyaret edilebilecek.

© AA / İsa Terli

Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu.

Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / İsa Terli

Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu.

© AA / İsa Terli

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı.

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / İsa Terli

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı.

© AA / İsa Terli

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı.

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / İsa Terli

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı.

© AA / İsa Terli

İlk defa görülecek yazma eserler arasında "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerim örnekleri yer alıyor.

İlk defa görülecek yazma eserler arasında &quot;Muhibbi&quot; mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman&#x27;a ait divan, Matrakçı Nasuh&#x27;un, Kanuni&#x27;nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi&#x27;nin &quot;Cihannüma&quot;sı ve ünlü hattatlara ait Kur&#x27;an-ı Kerim örnekleri yer alıyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / İsa Terli

İlk defa görülecek yazma eserler arasında "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerim örnekleri yer alıyor.

© AA / İsa Terli

Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.

Avrupa ve Orta Doğu&#x27;nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri&#x27;nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / İsa Terli

Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.

© AA / İsa Terli

İlk defa ziyarete açılacak yapılar arasında "Limonluk", "Hamam", "III. Selim Çeşmesi", "Ada Köşkü" ve "Cihannüma Köşkü" de yer alıyor.

İlk defa ziyarete açılacak yapılar arasında &quot;Limonluk&quot;, &quot;Hamam&quot;, &quot;III. Selim Çeşmesi&quot;, &quot;Ada Köşkü&quot; ve &quot;Cihannüma Köşkü&quot; de yer alıyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / İsa Terli

İlk defa ziyarete açılacak yapılar arasında "Limonluk", "Hamam", "III. Selim Çeşmesi", "Ada Köşkü" ve "Cihannüma Köşkü" de yer alıyor.

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