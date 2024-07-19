Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı

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Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.