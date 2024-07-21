3.7 milyon kişiyi kapsayacak: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:10
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/37-milyon-kisiyi-kapsayacak-emeklinin-maas-farki-ne-zaman-odenecek-1086083451.html
3.7 milyon kişiyi kapsayacak: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek?
3.7 milyon kişiyi kapsayacak: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek?
Sputnik Türkiye
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 12 Bin 500 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme kabul edildi. Peki emekli maaş farkı ne zaman... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T17:52+0300
2024-07-21T18:13+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
tbmm genel kurulu
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Temmuz emekli maaşları ödenmeye başlayan milyonlarca emekli, aradaki farkın ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ne zaman hesaba yatacak? Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün aktardığına göre, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması kararı önümüzdeki hafta yasalaşacak. Böylece temmuza ait zam farkının ise ağustos ayında ödenmesi bekleniyor.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi teklifi kabul edildi. 3.7 milyon emeklinin yararlanacağı düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor. Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 3 milyon 703 bin emekliye zam farklarının ağustosta yatırılması planlanıyor. Diğer yandan düzenleme içerisinde iki değişiklik daha var. İlki kısa vadeli sigorta kolları prim oranının artırılması ikincisi ise EYT'li emeklilere uygulanan teşvikin kaldırılması.Zam almayan kalmayacakEmekli aylıklarının tutarının 10 bin liradan düşük olması halinde Hazine desteği ile 10 bin liraya tamamlanması uygulaması halihazırda yürürlükte. Bu çerçevede 3.7 milyon emekliye hak ettiği emekli aylık tutarı 10 bin liranın altında olmasına rağmen 10 bin lira emekli aylığı ödeniyor. İşte bu tutar Meclis gündemindeki düzenleme hayata geçtikten sonra 12 bin 500 liraya yükselecek. Bu sayede 3.7 milyon emeklinin hiç zam almama ya da yüzde 24.7'den düşük zam alma riski ortadan kalkacak.Bu arada 7 bin 710 liranın altında kök aylığı olan emekliler düzenleme hayata geçmeseydi hiç zam almamış olacaklardı. Kök aylığı 7 bin 710 lira ila 9 bin 610 lira arasında olan emekliler ise yüzde 24.7'den düşük zam alacaklardı. Düzenleme hayata geçtikten sonra kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olan emeklilere temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira ödeneceği için haziran ayına göre yüzde 25 zam almış olacaklar.İlk hafta yatırılacakSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ayın 17'si ila 28'i arasında ödeniyor. SSK'lıların temmuz ayı maaşları ödenmeye başladı. Dolayısıyla kök aylığı 9 bin 610 TL'nin altında olan emeklilere Temmuz ayı maaşları yüzde 24.73'lük zam uygulanarak ödendi. Bu durumdaki emeklilere zam farkları hesaplanarak yatırılacak. Fark ödemeleri ağustosun ilk haftasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Farklar ağustos ayının ilk haftasında ödendikten sonra ağustos ayının 17'si ila 28'i arasında ağustos ayı maaşları 12 bin 500 lira olarak yatırılacak. Meclis gündemine gelecek olan düzenlemede kısa vadeli sigorta kollarına ödenen primin yüzde 2'den yüzde 2.25'e yükseltilmesi de yer alıyor. Tamamı işveren tarafından ödenen bu primin artması ücretlerin işverene maliyetinin yükselmesi anlamına geliyor. İşçinin brüt ücretinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmediği için işçilerin eline geçen net rakamda bir farklılık olmayacak. Yalnızca işverenin ödediği prim artacak. Asgari ücret üzerinden maliyet artışı 50 liraya karşılık geliyor. Daha yüksek ücret tutarlarında ise bu tutar artıyor. Kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık risklerine karşılık yardımların ödendiği sigorta kolu anlamına geliyor.EYT'liye teşvik kalkıyorMeclis gündemine gelecek düzenlemede yer alan bir diğer husus geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren EYT'li emeklinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işverene verilen 5 puanlık teşvikin kaldırılması. Bu teşvik EYT'li emekli ile normal sigortalı arasındaki prim farkını 7 puandan 2 puana indiriyordu. Bu teşvikin kaldırılması sonrası EYT'li emekliyi asgari ücretten çalıştıran işverenin maliyeti 1.000 lira artacak. Kısa vadeli sigorta primlerindeki artışla birlikte bu rakam 1.050 liraya yükselecek. Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana yaklaşık 2.5 milyon EYT'li emekli oldu. EYT'lilerin yaklaşık 1 milyonunun SGDP'ye tabi olarak yani hem emekli aylığı alıp hem çalışmaya devam etmesi söz konusu. Düzenleme bu durumdaki EYT'lileri çalıştıran işverenleri etkileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/gida-isletmelerinde-karekod-donemi-tuketici-icin-guven-kaynagi-olacak-1086083035.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı zammı, en düşük emekli maaşı, emekli maaşı farkı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaşı düzenlemesi, temmuz emekli maaşları, maaş farkı ödeme tarihi, emekli maaşı artışı, ssk ve bağ-kur emeklileri, emekli maaşı yasası, hazine desteği, kök aylık.en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?emekli maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?tbmm plan ve bütçe komisyonu'ndaki düzenleme nedir?3.7 milyon emekli nasıl etkilenecek?temmuz emekli maaşları ne zaman ödenecek?kök aylığı 9 bin 610 tl altında olan emekliler ne kadar zam alacak?ssk ve bağ-kur emeklilerinin maaşları ne zaman ödenecek?emekli maaşları 12.500 tl'ye nasıl yükseltilecek?hazine desteği nedir ve nasıl uygulanıyor?eyt'li emeklilere uygulanan teşvik kaldırılacak mı?
emekli maaşı zammı, en düşük emekli maaşı, emekli maaşı farkı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaşı düzenlemesi, temmuz emekli maaşları, maaş farkı ödeme tarihi, emekli maaşı artışı, ssk ve bağ-kur emeklileri, emekli maaşı yasası, hazine desteği, kök aylık.en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?emekli maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?tbmm plan ve bütçe komisyonu'ndaki düzenleme nedir?3.7 milyon emekli nasıl etkilenecek?temmuz emekli maaşları ne zaman ödenecek?kök aylığı 9 bin 610 tl altında olan emekliler ne kadar zam alacak?ssk ve bağ-kur emeklilerinin maaşları ne zaman ödenecek?emekli maaşları 12.500 tl'ye nasıl yükseltilecek?hazine desteği nedir ve nasıl uygulanıyor?eyt'li emeklilere uygulanan teşvik kaldırılacak mı?

3.7 milyon kişiyi kapsayacak: Emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek?

17:52 21.07.2024 (güncellendi: 18:13 21.07.2024)
© İHATL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© İHA
Abone ol
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 12 Bin 500 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme kabul edildi. Peki emekli maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Temmuz emekli maaşları ödenmeye başlayan milyonlarca emekli, aradaki farkın ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?
Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün aktardığına göre, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması kararı önümüzdeki hafta yasalaşacak. Böylece temmuza ait zam farkının ise ağustos ayında ödenmesi bekleniyor.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi teklifi kabul edildi. 3.7 milyon emeklinin yararlanacağı düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor. Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 3 milyon 703 bin emekliye zam farklarının ağustosta yatırılması planlanıyor. Diğer yandan düzenleme içerisinde iki değişiklik daha var. İlki kısa vadeli sigorta kolları prim oranının artırılması ikincisi ise EYT'li emeklilere uygulanan teşvikin kaldırılması.

Zam almayan kalmayacak

Emekli aylıklarının tutarının 10 bin liradan düşük olması halinde Hazine desteği ile 10 bin liraya tamamlanması uygulaması halihazırda yürürlükte. Bu çerçevede 3.7 milyon emekliye hak ettiği emekli aylık tutarı 10 bin liranın altında olmasına rağmen 10 bin lira emekli aylığı ödeniyor. İşte bu tutar Meclis gündemindeki düzenleme hayata geçtikten sonra 12 bin 500 liraya yükselecek. Bu sayede 3.7 milyon emeklinin hiç zam almama ya da yüzde 24.7'den düşük zam alma riski ortadan kalkacak.
Bu arada 7 bin 710 liranın altında kök aylığı olan emekliler düzenleme hayata geçmeseydi hiç zam almamış olacaklardı. Kök aylığı 7 bin 710 lira ila 9 bin 610 lira arasında olan emekliler ise yüzde 24.7'den düşük zam alacaklardı. Düzenleme hayata geçtikten sonra kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olan emeklilere temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira ödeneceği için haziran ayına göre yüzde 25 zam almış olacaklar.

İlk hafta yatırılacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ayın 17'si ila 28'i arasında ödeniyor. SSK'lıların temmuz ayı maaşları ödenmeye başladı. Dolayısıyla kök aylığı 9 bin 610 TL'nin altında olan emeklilere Temmuz ayı maaşları yüzde 24.73'lük zam uygulanarak ödendi. Bu durumdaki emeklilere zam farkları hesaplanarak yatırılacak. Fark ödemeleri ağustosun ilk haftasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Farklar ağustos ayının ilk haftasında ödendikten sonra ağustos ayının 17'si ila 28'i arasında ağustos ayı maaşları 12 bin 500 lira olarak yatırılacak.
Meclis gündemine gelecek olan düzenlemede kısa vadeli sigorta kollarına ödenen primin yüzde 2'den yüzde 2.25'e yükseltilmesi de yer alıyor. Tamamı işveren tarafından ödenen bu primin artması ücretlerin işverene maliyetinin yükselmesi anlamına geliyor. İşçinin brüt ücretinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmediği için işçilerin eline geçen net rakamda bir farklılık olmayacak. Yalnızca işverenin ödediği prim artacak. Asgari ücret üzerinden maliyet artışı 50 liraya karşılık geliyor. Daha yüksek ücret tutarlarında ise bu tutar artıyor. Kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık risklerine karşılık yardımların ödendiği sigorta kolu anlamına geliyor.

EYT'liye teşvik kalkıyor

Meclis gündemine gelecek düzenlemede yer alan bir diğer husus geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren EYT'li emeklinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işverene verilen 5 puanlık teşvikin kaldırılması. Bu teşvik EYT'li emekli ile normal sigortalı arasındaki prim farkını 7 puandan 2 puana indiriyordu. Bu teşvikin kaldırılması sonrası EYT'li emekliyi asgari ücretten çalıştıran işverenin maliyeti 1.000 lira artacak. Kısa vadeli sigorta primlerindeki artışla birlikte bu rakam 1.050 liraya yükselecek. Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana yaklaşık 2.5 milyon EYT'li emekli oldu. EYT'lilerin yaklaşık 1 milyonunun SGDP'ye tabi olarak yani hem emekli aylığı alıp hem çalışmaya devam etmesi söz konusu. Düzenleme bu durumdaki EYT'lileri çalıştıran işverenleri etkileyecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
TÜRKİYE
Gıda işletmelerinde karekod dönemi: 'Tüketici için güven kaynağı olacak'
17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала