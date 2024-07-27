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Çin: Ukrayna krizi bağlamında ABD'nin baskısına müsamaha göstermeyeceğiz
Çin: Ukrayna krizi bağlamında ABD'nin baskısına müsamaha göstermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizi bağlamında ABD'nin baskı ve şantajlarına müsamaha göstermeyeceklerini, çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T18:42+0300
2024-07-27T18:42+0300
2024-07-27T18:37+0300
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yaptırım
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos'ta düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) etkinlikleri çerçevesinde bugün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’le bir araya geldi.Wang, Blinken’le görüşme sırasında, Çin’in Ukrayna meselesine ilişkin tutumunun net olduğunu söyledi. Barışı ve müzakereleri desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Çinli bakan, ABD’nin tek taraflı yaptırımlar uygulamayı ve ayrım gözetmeksizin yargı yetkisini ülke dışına uygulamayı bırakması gerektiğini vurgulayarak şunu dedi:Çin-ABD ilişkilerindeki risklerin birikmeye ve zorlukların artmaya devam ettiğini söyleyen Wang, “Kötüleşmeyi durdurmak ve istikrarı sağlamak için hala kritik bir aşamadayız” ifadesini kullandı.İlişkilerin yönünün sürekli olarak ayarlanması, risklerin yönetilmesi, anlaşmazlıkların uygun şekilde çözülmesi, engellerin ortadan kaldırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çinli diplomat, Pekin'in ABD politikasının tutarlı olduğunu ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayandığını kaydetti.Wang, “ABD, Başkan Joe Biden’ın iyi niyetle verdiği taahhütleri yerine getirmeli ve Çin'e yönelik akılcı ve pragmatik bir politikaya geri dönmeli” dedi.‘Tayvan her zaman Çin’in bir parçası olarak kalacak’Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Wang, Blinken’le görüşmede, “Tayvan Çin’in bir parçası, bir ülke değil ve hiçbir zaman da olmayacak. ‘Tayvan'ın bağımsızlığı’ ve Tayvan Boğazı'nda barış birbiriyle bağdaşmaz” ifadesini kullandı.Wang, Tayvan bağımsızlık yanlısı güçlerin ne zaman provokasyon yapsa Çin’in mutlaka karşı tedbirler alacağını vurguladı.
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çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, yaptırım, baskı, barış, müzakere, şantaj, joe biden, tayvan, bağımsızlık
çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, yaptırım, baskı, barış, müzakere, şantaj, joe biden, tayvan, bağımsızlık
Çin: Ukrayna krizi bağlamında ABD'nin baskısına müsamaha göstermeyeceğiz
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizi bağlamında ABD'nin baskı ve şantajlarına müsamaha göstermeyeceklerini, çıkarlarını ve meşru haklarını korumak için kararlı ve etkili tedbirler alacaklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos'ta düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) etkinlikleri çerçevesinde bugün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’le bir araya geldi.
Wang, Blinken’le görüşme sırasında, Çin’in Ukrayna meselesine ilişkin tutumunun net olduğunu söyledi. Barışı ve müzakereleri desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Çinli bakan, ABD’nin tek taraflı yaptırımlar uygulamayı ve ayrım gözetmeksizin yargı yetkisini ülke dışına uygulamayı bırakması gerektiğini vurgulayarak şunu dedi:
Baskı veya şantaja müsamaha göstermeyecek ve temel çıkarlarımızı ve yasal haklarımızı korumak için kararlı ve etkili önlemler alacağız.
Çin-ABD ilişkilerindeki risklerin birikmeye ve zorlukların artmaya devam ettiğini söyleyen Wang, “Kötüleşmeyi durdurmak ve istikrarı sağlamak için hala kritik bir aşamadayız” ifadesini kullandı.
İlişkilerin yönünün sürekli olarak ayarlanması, risklerin yönetilmesi, anlaşmazlıkların uygun şekilde çözülmesi, engellerin ortadan kaldırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çinli diplomat, Pekin'in ABD politikasının tutarlı olduğunu ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayandığını kaydetti.
Wang, “ABD, Başkan Joe Biden’ın iyi niyetle verdiği taahhütleri yerine getirmeli ve Çin'e yönelik akılcı ve pragmatik bir politikaya geri dönmeli” dedi.
‘Tayvan her zaman Çin’in bir parçası olarak kalacak’
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Wang, Blinken’le görüşmede, “Tayvan Çin’in bir parçası, bir ülke değil ve hiçbir zaman da olmayacak. ‘Tayvan'ın bağımsızlığı’ ve Tayvan Boğazı'nda barış birbiriyle bağdaşmaz” ifadesini kullandı.
Wang, Tayvan bağımsızlık yanlısı güçlerin ne zaman provokasyon yapsa Çin’in mutlaka karşı tedbirler alacağını vurguladı.