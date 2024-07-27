https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/ukrayna-ordusu-belgorodu-bombaladi-bir-sivil-oldu-1086262491.html
Ukrayna ordusu Belgorod’u bombaladı: Bir sivil öldü
Ukrayna ordusu Belgorod’u bombaladı: Bir sivil öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Boçkovka köyünü bombalaması sonucu bir köy sakininin yaşamını yitirdiği belirtildi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T19:14+0300
2024-07-27T19:14+0300
2024-07-27T19:09+0300
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ukrayna ordusu
topçu ateşi
füze saldırısı
insansız hava aracı (iha)
iha
sivil ölümü
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod bölgesindeki Boçkovka köyünde, bombardıman sonucu bir sivilin öldüğü bilgisi alındı. Bir erkek, bir sağlık kuruluşuna götürülürken yolda aldığı yaralardan hayatını kaybetti” diye yazdı.Vali ayrıca Belgorod bölgesinin birkaç yerleşim yerinin daha İHA saldırılarına uğradığını bildirdi. Saldırılardan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Gladkov, Krasnaya Yaruga kasabasında bir apartmanda, İlek-Penkovka köyünde de bir okulda hasarın meydana geldiğini ve iki aracın zarar gördüğünü belirtti.Bessonovka köyünde de İHA’dan atılan patlayıcı sonucu bir tarım işletmesinin ekipmanının zarar gördüğünü anlatan Gladkov, Petrovka köyünde bir şahsi evde hasarın meydana geldiğini ve bir aracın zarar gördüğünü aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-koyu-ele-gecirdi-1086254386.html
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rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, topçu ateşi, füze saldırısı, insansız hava aracı (iha), iha, sivil ölümü
rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, topçu ateşi, füze saldırısı, insansız hava aracı (iha), iha, sivil ölümü
Ukrayna ordusu Belgorod’u bombaladı: Bir sivil öldü
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Boçkovka köyünü bombalaması sonucu bir köy sakininin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod bölgesindeki Boçkovka köyünde, bombardıman sonucu bir sivilin öldüğü bilgisi alındı. Bir erkek, bir sağlık kuruluşuna götürülürken yolda aldığı yaralardan hayatını kaybetti” diye yazdı.
Vali ayrıca Belgorod bölgesinin birkaç yerleşim yerinin daha İHA saldırılarına uğradığını bildirdi. Saldırılardan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Gladkov, Krasnaya Yaruga kasabasında bir apartmanda, İlek-Penkovka köyünde de bir okulda hasarın meydana geldiğini ve iki aracın zarar gördüğünü belirtti.
Bessonovka köyünde de İHA’dan atılan patlayıcı sonucu bir tarım işletmesinin ekipmanının zarar gördüğünü anlatan Gladkov, Petrovka köyünde bir şahsi evde hasarın meydana geldiğini ve bir aracın zarar gördüğünü aktardı.