https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-koyu-ele-gecirdi-1086254386.html

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü ele geçirdi

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde kontrolü altına aldığı yerleşim birimlerine bir yenisini daha... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T13:23+0300

2024-07-27T13:23+0300

2024-07-27T13:30+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

özel askeri harekat

donbass

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086254372_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_7226333c63fad8c72290d32679d387fa.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Lozovatskoye köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1910 askerini daha yitirdi.Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'nde 17 Ukraynalı deniz piyadesinin gönüllü olarak teslim olduğunu aktardı.

rusya

donbass

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)