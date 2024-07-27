https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-koyu-ele-gecirdi-1086254386.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde kontrolü altına aldığı yerleşim birimlerine bir yenisini daha... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T13:23+0300
2024-07-27T13:23+0300
2024-07-27T13:30+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
özel askeri harekat
donbass
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Lozovatskoye köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1910 askerini daha yitirdi.Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'nde 17 Ukraynalı deniz piyadesinin gönüllü olarak teslim olduğunu aktardı.
rusya
donbass
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü ele geçirdi
13:23 27.07.2024 (güncellendi: 13:30 27.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde kontrolü altına aldığı yerleşim birimlerine bir yenisini daha ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Lozovatskoye köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1910 askerini daha yitirdi.
Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'nde 17 Ukraynalı deniz piyadesinin gönüllü olarak teslim olduğunu aktardı.