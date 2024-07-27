https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/meteorolojiden-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-uyarisi-14-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1086248977.html

Meteoroloji'den 'sel ve su baskınlarına dikkat' uyarısı: 14 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 'sel ve su baskınlarına dikkat' uyarısı: 14 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 27 Temmuz-2 Ağustos'ta beklenen hava durumuna ilişkin verileri paylaştı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T09:22+0300

2024-07-27T09:22+0300

2024-07-27T09:23+0300

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Söz konusu verilerde, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri, pazar günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Ordu ve Van çevreleri, pazartesi Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yurdun diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.Yağışların, bugün Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, pazar günü ise Doğu Karadeniz'in kıyılarında yerel kuvvetli olacağı öngörülüyorRüzgarın ise bugün Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyden kuvvetli, pazar günü Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ ve Bingöl çevrelerinde rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği ifade edilirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiği açıklanırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.14 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı14 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.Sarı kodlu uyarılı yapılan şehirler: Turuncu kodlu uyarılı yapılan şehirler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagis-uyarisi-istanbul-dahil-14-sehir-icin-sari-alarm-verildi-1086190737.html

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