https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/trump-savas-savas-diyerek-duyurdu-suikast-girisimine-ugradigi-alanda-secim-mitingi-yapacak-1086249835.html
Trump, 'savaş, savaş' diyerek duyurdu: Suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi yapacak
Trump, 'savaş, savaş' diyerek duyurdu: Suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi yapacak
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T09:45+0300
2024-07-27T09:45+0300
2024-07-27T09:49+0300
dünya
abd
donald trump
cumhuriyetçi parti
miting
suikast
suikast girişimi
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Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, “Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim” yazdı.Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer 'vatanseverleri' onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın” ifadeleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/eski-beyaz-saray-doktoru-trump-suikast-girisiminde-mermiyle-yaralandi-1086248328.html
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abd, donald trump, cumhuriyetçi parti, miting, suikast, suikast girişimi
abd, donald trump, cumhuriyetçi parti, miting, suikast, suikast girişimi
Trump, 'savaş, savaş' diyerek duyurdu: Suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi yapacak
09:45 27.07.2024 (güncellendi: 09:49 27.07.2024)
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu.
Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, “Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim” yazdı.
Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer 'vatanseverleri' onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.
Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın” ifadeleriyle tamamladı.