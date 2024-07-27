https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/trump-savas-savas-diyerek-duyurdu-suikast-girisimine-ugradigi-alanda-secim-mitingi-yapacak-1086249835.html

Trump, 'savaş, savaş' diyerek duyurdu: Suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi yapacak

Trump, 'savaş, savaş' diyerek duyurdu: Suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi yapacak

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T09:45+0300

2024-07-27T09:45+0300

2024-07-27T09:49+0300

dünya

abd

donald trump

cumhuriyetçi parti

miting

suikast

suikast girişimi

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Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, “Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim” yazdı.Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer 'vatanseverleri' onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın” ifadeleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/eski-beyaz-saray-doktoru-trump-suikast-girisiminde-mermiyle-yaralandi-1086248328.html

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, cumhuriyetçi parti, miting, suikast, suikast girişimi