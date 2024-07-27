https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/eski-beyaz-saray-doktoru-trump-suikast-girisiminde-mermiyle-yaralandi-1086248328.html
Eski Beyaz Saray Doktoru: Trump suikast girişiminde mermiyle yaralandı
Eski Beyaz Saray Doktoru: Trump suikast girişiminde mermiyle yaralandı
Sputnik Türkiye
Eski Beyaz Saray Doktoru Jackson, Trump'ın suikast girişiminde mermiyle yaralandığını belirtti. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T01:13+0300
2024-07-27T01:13+0300
2024-07-27T01:13+0300
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray doktoru Jackson, suikast girişimi sırasında Trump’ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" dedi.Trump’a suikast girişimi esnasında sağ kulağına çarpanın ne olduğu üzerindeki tartışmalar devam ediyor.Teksas'ın Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Trump’ın eski Beyaz Saray doktoru Jackson, mektup yayımlayarak suikast girişimi sırasında Trump’ı kulağından yaralayan şey için "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" ifadesini kullandı.Jackson, 24 Temmuz’daki Kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray’ın bunun bir 'mermi, şarapnel veya cam olabileceğini' öne sürmesine tepki göstererek, "Kongre, hem hastane hem de benim tarafımdan doğrulanan bu kaydı düzeltmeli. Wray, yanlış ve başka bir şey önermek uygunsuz" dedi.FBI Direktörü Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "'Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı?' soruları var" ifadesini kullanmıştı.Trump da dün gece Truth Social hesabından Wray’e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, dün Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)..." mesajını paylaşmıştı.New York Times gazetesi, suikast anındaki video analizlerinden yararlanarak bugün yayımladığı raporda, Trump'ın merminin sağ kulağını sıyırması sonucu yaralandığı sonucuna varmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/trump-netanyahu-ile-gorusmesinde-uyardi-3-dunya-savasina-yakiniz-1086247284.html
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abd, donald trump, beyaz saray, ronny jackson, suikast, suikast girişimi, fbi, christopher wray, fbi başkanı christopher wray, new york times
abd, donald trump, beyaz saray, ronny jackson, suikast, suikast girişimi, fbi, christopher wray, fbi başkanı christopher wray, new york times
Eski Beyaz Saray Doktoru: Trump suikast girişiminde mermiyle yaralandı
Eski Beyaz Saray Doktoru Jackson, Trump'ın suikast girişiminde mermiyle yaralandığını belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray doktoru Jackson, suikast girişimi sırasında Trump’ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" dedi.
Trump’a suikast girişimi esnasında sağ kulağına çarpanın ne olduğu üzerindeki tartışmalar devam ediyor.
Teksas'ın Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Trump’ın eski Beyaz Saray doktoru Jackson, mektup yayımlayarak suikast girişimi sırasında Trump’ı kulağından yaralayan şey için "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" ifadesini kullandı.
Jackson, 24 Temmuz’daki Kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray’ın bunun bir 'mermi, şarapnel veya cam olabileceğini' öne sürmesine tepki göstererek, "Kongre, hem hastane hem de benim tarafımdan doğrulanan bu kaydı düzeltmeli. Wray, yanlış ve başka bir şey önermek uygunsuz" dedi.
FBI Direktörü Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "'Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı?' soruları var" ifadesini kullanmıştı.
Trump da dün gece Truth Social hesabından Wray’e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, dün Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)..." mesajını paylaşmıştı.
New York Times gazetesi, suikast anındaki video analizlerinden yararlanarak bugün yayımladığı raporda, Trump'ın merminin sağ kulağını sıyırması sonucu yaralandığı sonucuna varmıştı.