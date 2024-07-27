https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/tesk-genel-baskani-palandokenden-cagri-zincir-marketler-haftada-bir-gun-kapali-kalmali-1086250718.html

TESK Genel Başkanı Palandöken'den çağrı: 'Zincir marketler haftada bir gün kapalı kalmalı'

TESK Genel Başkanı Palandöken'den çağrı: 'Zincir marketler haftada bir gün kapalı kalmalı'

Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatların ucuzlamasını sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T10:04+0300

2024-07-27T10:04+0300

2024-07-27T10:04+0300

türkiye

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

perakende

perakende satış

perakende fiyatlar

zincir market

haksız rekabet

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TESK Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkar kesiminin haksız rekabet karşısında yaşadığı sıkıntıya dikkati çekti.Ülkede haksız rekabetin çok ciddi boyuta ulaştığını kaydeden Palandöken, tüm sektörlerin sermayenin elinde olduğuna işaret etti.Haksız rekabet ortamında fiyatları dengeleyen mahalle esnafının neredeyse yok olma noktasına geldiğini belirten Palandöken, "Artan nüfusa karşı esnaf sayısında büyük bir artış yok. Sokakta kasap, manav kalmadı. Fiyatların ucuzlamasını sağlayacak bir sistem gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Zincir marketlerin haftada bir gün kapalı kalması ve açılış kapanış saatlerinin belli olması gerektiğini ifade eden Palandöken, bunun için de Perakende Yasası'nın şart olduğunu bildirdi.Palandöken, "Yasanın olmaması Hakkari, İstanbul, Ankara veya Bursa'da da aynı fiyatları dayatmaya yol açıyor. Oysa esnaf ve sanatkarlarımız enflasyonla mücadelenin en önemli ayağıdır. Anayasa'nın 173. maddesinde olduğu gibi esnaf ve sanatkar korunmalı. Meclis tatile girmek üzere. Bundan sonraki süreçte açılır açılmaz Perakende Yasası tartışılacak ilk madde olmalı" ifadelerini kullandı.

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, perakende, perakende satış, perakende fiyatlar, zincir market, haksız rekabet