https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/tarimsal-destek-odemeleri-istatistik-bulteni-yayimlandi-ciftcilere-561-milyar-lira-odeme-yapildi-1086256069.html
Tarımsal destek ödemeleri istatistik bülteni yayımlandı: 'Çiftçilere 56.1 milyar lira ödeme yapıldı'
Tarımsal destek ödemeleri istatistik bülteni yayımlandı: 'Çiftçilere 56.1 milyar lira ödeme yapıldı'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilkini yayımladı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T14:39+0300
2024-07-27T14:39+0300
2024-07-27T14:39+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
tarımsal destek ödemeleri
tarım
mazot
baklagil
mısır
süt
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tarımsal destek ödemelerine ilişkin detaylar tek adreste toplandı.Belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak istatistik bültenlerinin ilki olan 'Tarımsal Destek Ödemesi, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024 Bülteni', Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlandı.Buna göre, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden 2.9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için 91.5 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesinden çiftçilere ilk 6 ayda toplam 56.1 milyar lira ödeme yapıldı.Ocak-Haziran döneminde ödemelerin yüzde 80.8'i bitkisel üretim, yüzde 17,7'si hayvansal üretim, yüzde 0.6'sı tarımsal AR-GE, yüzde 0.5'i kırsal kalkınma ve yüzde 0.4'ü ise su ürünleri üretim desteği olarak kayıtlara geçti.Bu yılın Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla, yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir, kanola), hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik), baklagil (kuru fasulye, nohut, mercimek) ve dane mısır ile mazot ve gübre ödemesi yapıldı.Hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da buzağı ve çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/ihracatta-yesil-donusume-yonelik-yeni-destek-30-temmuzda-aciklanacak-1086251660.html
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tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri, tarım, mazot, baklagil, mısır, süt
tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri, tarım, mazot, baklagil, mısır, süt
Tarımsal destek ödemeleri istatistik bülteni yayımlandı: 'Çiftçilere 56.1 milyar lira ödeme yapıldı'
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilkini yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tarımsal destek ödemelerine ilişkin detaylar tek adreste toplandı.
Belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak istatistik bültenlerinin ilki olan 'Tarımsal Destek Ödemesi, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024 Bülteni', Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlandı.
Buna göre, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden 2.9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için 91.5 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesinden çiftçilere ilk 6 ayda toplam 56.1 milyar lira ödeme yapıldı.
Ocak-Haziran döneminde ödemelerin yüzde 80.8'i bitkisel üretim, yüzde 17,7'si hayvansal üretim, yüzde 0.6'sı tarımsal AR-GE, yüzde 0.5'i kırsal kalkınma ve yüzde 0.4'ü ise su ürünleri üretim desteği olarak kayıtlara geçti.
Bu yılın Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla, yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir, kanola), hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik), baklagil (kuru fasulye, nohut, mercimek) ve dane mısır ile mazot ve gübre ödemesi yapıldı.
Hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da buzağı ve çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştirildi.