https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/ihracatta-yesil-donusume-yonelik-yeni-destek-30-temmuzda-aciklanacak-1086251660.html

İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek: 30 Temmuz'da açıklanacak

İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek: 30 Temmuz'da açıklanacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T11:18+0300

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türkiye

ticaret bakanlığı

yeşil dönüşüm

destek

paket

ömer bolat

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Ticaret Bakanlığı ihracatı artırmaya yönelik projeleri hayata geçirme kapsamında, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürecek.Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için 'Responsible® Programı' olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek Responsible® Programı Lansmanında kamuoyuyla paylaşılacak.

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