https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/ihracatta-yesil-donusume-yonelik-yeni-destek-30-temmuzda-aciklanacak-1086251660.html
İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek: 30 Temmuz'da açıklanacak
İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek: 30 Temmuz'da açıklanacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T11:18+0300
2024-07-27T11:18+0300
2024-07-27T11:19+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
yeşil dönüşüm
destek
paket
ömer bolat
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Ticaret Bakanlığı ihracatı artırmaya yönelik projeleri hayata geçirme kapsamında, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürecek.Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için 'Responsible® Programı' olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek Responsible® Programı Lansmanında kamuoyuyla paylaşılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/ikinci-el-piyasasi-son-5-yilin-en-dip-seviyesini-gordu-ekspertiz-firmalarinin-kapanma-seviyesinde-1086251521.html
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İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek: 30 Temmuz'da açıklanacak
11:18 27.07.2024 (güncellendi: 11:19 27.07.2024)
Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için 'Responsible® Programı' olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarını 30 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.
Ticaret Bakanlığı ihracatı artırmaya yönelik projeleri hayata geçirme kapsamında, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürecek.
Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için 'Responsible® Programı' olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.
Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek Responsible® Programı Lansmanında kamuoyuyla paylaşılacak.