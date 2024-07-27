https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/fbi-teyit-etti-trumpin-kulagina-isabet-eden-cisim-mermi-1086250861.html
FBI teyit etti: 'Trump'ın kulağına isabet eden cisim mermi'
FBI teyit etti: 'Trump'ın kulağına isabet eden cisim mermi'
Sputnik Türkiye
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişimi sırasında kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T10:48+0300
2024-07-27T10:48+0300
2024-07-27T10:48+0300
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FBI, bir süredir devam eden Trump'a isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi" ifadesi paylaşıldı.FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz’daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var" şeklinde konuşmuştu.Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)" mesajını paylaşmıştı.Trump’ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da, suikast girişimi sırasında Trump’ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/trump-savas-savas-diyerek-duyurdu-suikast-girisimine-ugradigi-alanda-secim-mitingi-yapacak-1086249835.html
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donald trump, abd, fbi, christopher wray, fbi başkanı christopher wray, mermi, suikast, suikast girişimi
donald trump, abd, fbi, christopher wray, fbi başkanı christopher wray, mermi, suikast, suikast girişimi
FBI teyit etti: 'Trump'ın kulağına isabet eden cisim mermi'
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişimi sırasında kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı.
FBI, bir süredir devam eden Trump'a isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi" ifadesi paylaşıldı.
FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.
FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz’daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var" şeklinde konuşmuştu.
Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)" mesajını paylaşmıştı.
Trump’ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da, suikast girişimi sırasında Trump’ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" demişti.