https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/rusyanin-farkli-bolgelerinde-ukraynaya-ait-25-iha-imha-edildi-1086250152.html

Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 25 İHA imha edildi

Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 25 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusunun Rusya'nın farklı bölgelerini hedef aldığı saldırı girişimlerini engelledi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T09:50+0300

2024-07-27T09:50+0300

2024-07-27T09:50+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

hava savunma

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ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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2023 yazından bu yana düzenlenen karşı saldırılarda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'nın 25 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimleri akamete uğratıldı.Bakanlık, Ryazan Bölgesi'nde 8, Kursk Bölgesi'nde 7, Belgorod Bölgesi'nde 4, Rostov ve Saratov bölgelerinde 2'şer, Bryansk ve Lipetsk bölgelerinde 1'er İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Saldırı girişimleri sonucunda kimse yaralanmazken maddi hasar da oluşmadı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerindeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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