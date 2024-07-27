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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/rusyanin-farkli-bolgelerinde-ukraynaya-ait-25-iha-imha-edildi-1086250152.html
Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 25 İHA imha edildi
Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 25 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusunun Rusya'nın farklı bölgelerini hedef aldığı saldırı girişimlerini engelledi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T09:50+0300
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2023 yazından bu yana düzenlenen karşı saldırılarda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'nın 25 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimleri akamete uğratıldı.Bakanlık, Ryazan Bölgesi'nde 8, Kursk Bölgesi'nde 7, Belgorod Bölgesi'nde 4, Rostov ve Saratov bölgelerinde 2'şer, Bryansk ve Lipetsk bölgelerinde 1'er İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Saldırı girişimleri sonucunda kimse yaralanmazken maddi hasar da oluşmadı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerindeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusya-merkez-bankasindan-faiz-karari-2024te-bir-ilk-oldu-1086234228.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya hava savunma kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, saldırı, saldırı girişimi
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya hava savunma kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, saldırı, saldırı girişimi

Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 25 İHA imha edildi

09:50 27.07.2024
© Fotoğraf : Athlon AviaУкраинский БПЛА "Фурия A1-CM"
Украинский БПЛА Фурия A1-CM - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
© Fotoğraf : Athlon Avia
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Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusunun Rusya'nın farklı bölgelerini hedef aldığı saldırı girişimlerini engelledi.
2023 yazından bu yana düzenlenen karşı saldırılarda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'nın 25 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişimleri akamete uğratıldı.

Bakanlık, Ryazan Bölgesi'nde 8, Kursk Bölgesi'nde 7, Belgorod Bölgesi'nde 4, Rostov ve Saratov bölgelerinde 2'şer, Bryansk ve Lipetsk bölgelerinde 1'er İHA'nın imha edildiğini bildirdi.

Saldırı girişimleri sonucunda kimse yaralanmazken maddi hasar da oluşmadı.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerindeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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