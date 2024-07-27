https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/rusyada-su-34-savas-ucagi-dustu-murettebat-parasutle-atlayarak-kurtuldu-1086259004.html
Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü: Mürettebat paraşütle atlayarak kurtuldu
Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü: Mürettebat paraşütle atlayarak kurtuldu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Volgograd bölgesinde, ülkenin Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 savaş uçağı düştü. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtulmayı başardı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T16:39+0300
2024-07-27T16:39+0300
2024-07-27T16:35+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
volgograd
su-34
rusya hava-uzay kuvvetleri
uçak kazası
teknik arıza
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Volgograd bölgesinde bir Su-34 savaş uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında düştü. Mürettebat paraşütle atladı, pilotların hayati tehlikesi yok” ifadesine yer verildi.Uçağın ıssız bir yere düştüğü belirtilirken uçuşun silahsız yapıldığını ve yerde hiçbir hasarın meydana gelmediği ifade edildi.Ön belirlemelere göre kaza, teknik arıza nedeniyle meydana geldi.Olay yerinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonu çalışmalar yürütüyor.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, volgograd, su-34, rusya hava-uzay kuvvetleri, uçak kazası, teknik arıza
rusya, rusya savunma bakanlığı, volgograd, su-34, rusya hava-uzay kuvvetleri, uçak kazası, teknik arıza
Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü: Mürettebat paraşütle atlayarak kurtuldu
Rusya’nın Volgograd bölgesinde, ülkenin Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 savaş uçağı düştü. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtulmayı başardı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Volgograd bölgesinde bir Su-34 savaş uçağı planlı eğitim uçuşu sırasında düştü. Mürettebat paraşütle atladı, pilotların hayati tehlikesi yok” ifadesine yer verildi.
Uçağın ıssız bir yere düştüğü belirtilirken uçuşun silahsız yapıldığını ve yerde hiçbir hasarın meydana gelmediği ifade edildi.
Ön belirlemelere göre kaza, teknik arıza nedeniyle meydana geldi.
Olay yerinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonu çalışmalar yürütüyor.