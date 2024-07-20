https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depreme-iliskin-aciklama-1086047323.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, depremin Tekirdağ Fay zonunda olduğunu belirterek, "Çok endişe etmiyoruz"... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T02:39+0300
2024-07-20T02:39+0300
2024-07-20T02:39+0300
türkiye
naci görür
deprem
deprem
kandilli
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
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Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD'a göre 4.1, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.Prof. Dr. Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/marmarada-41-buyuklugunde-deprem--1086043628.html
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naci görür, deprem, deprem, kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
naci görür, deprem, deprem, kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, depremin Tekirdağ Fay zonunda olduğunu belirterek, "Çok endişe etmiyoruz" dedi.
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD'a göre 4.1, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Prof. Dr. Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Tekirdağ-Güzelkoy açıklarında 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarkoy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz"