https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depreme-iliskin-aciklama-1086047323.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, depremin Tekirdağ Fay zonunda olduğunu belirterek, "Çok endişe etmiyoruz"... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T02:39+0300

2024-07-20T02:39+0300

2024-07-20T02:39+0300

türkiye

naci görür

deprem

deprem

kandilli

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081595119_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_8273d45106453f57fb7ad4f602ea09a3.jpg

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD'a göre 4.1, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.Prof. Dr. Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/marmarada-41-buyuklugunde-deprem--1086043628.html

türkiye

kandilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, deprem, deprem, kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)