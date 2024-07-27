https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/pence-kilit-operasyonu-bolgesindeki-6-magarada-cok-sayida-silah-ve-muhimmat-ele-gecirildi-1086254494.html

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T13:24+0300

2024-07-27T13:24+0300

2024-07-27T13:24+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

pençe-kaplan operasyonu

mağara

mühimmat

mühimmat deposu

terörist

pkk

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu operasyon bölgesinde 6 mağara/tünel tespit ederek bu mağaralarda terör örgütüne ait olduğu belirtilen çok sayıda mühimmat ele geçirildiği duyuruldu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aramalarda PKK'lı teröristlere ait 3 el bombası, 2 RPG-7 roketatar mühimmatıyla yapılmış el yapımı patlayıcı (EYP), 4 mayın, 2 el yapımı havan, 2 havan mühimmatı, 35 docka makineli tüfek mühimmatı, bir sis mühimmatı, 2 sinyal tespit cihazı, 2 alphafire düzenek, bir havan mühimmat deposu, 8 mühimmat kutusu, 3 mutfak tüpü, 7 yakıt dolu bidon ele geçirildiği aktarıldı.Ayrıca bölgede yıkılmış, terk edilmiş sığınak ve bir su havuzu da tespit edildi.

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), pençe-kaplan operasyonu, mağara, mühimmat, mühimmat deposu, terörist, pkk, ypg/pkk, pkk/kck