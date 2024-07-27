https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/paris-olimpiyatlarinda-skandal-guney-koreli-sporcular-kuzey-koreli-olarak-tanitildi-1086253923.html

Paris Olimpiyatları'nda skandal: Güney Koreli sporcular Kuzey Koreli olarak tanıtıldı

Paris Olimpiyatları'nda skandal: Güney Koreli sporcular Kuzey Koreli olarak tanıtıldı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında Güney Koreli sporcuların Kuzey Koreli olarak tanıtılması, Seul yönetiminin tepkisine yol açtı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T13:12+0300

2024-07-27T13:12+0300

2024-07-27T13:12+0300

spor

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

paris 2024 yaz olimpiyat oyunları

güney kore

kuzey kore

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

thomas bach

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Yonhap'taki habere göre, Paris Olimpiyatları'nın açılışında sporcuların geçit töreni sırasında Güney Kore, yanlışlıkla Kuzey Kore'nin resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti şeklinde tanıtıldı.Güney Kore Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaydan üzüntü duyulduğu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile konuyla ilgili görüşme talep edildiği bildirildi.Açıklamada, IOC'den söz konusu yanlışlıkla ilgili yanıt vermesinin istendiği belirtilerek, "Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya hükümet düzeyinde güçlü bir şikayette bulunmasını da istedik. Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden benzer vakaların tekrarlanmasını önlemesini istedi" ifadelerine yer verildi.Öte yandan, Güney Kore'nin Paris Olimpiyatları Misyon Şefi Jeong Gang-sun da ülkesinin protestosunu IOC'ye iletecek.Fransızca alfabetik sıraya göre 153. ülke olarak geçit törenine katılan Kuzey Kore ise doğru şekilde tanıtıldı.IOC özür dilediBu arada IOC'nin Korece yayın yapan resmi X hesabındaki paylaşımında, "Açılış töreni sırasında Güney Kore delegasyonunun tanıtımında meydana gelen hata nedeniyle derin bir özür dilemek istiyoruz" ifadesine yer verildi.Ancak IOC, henüz İngilizce sosyal medya hesabından özür yayımlamadı.

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güney kore

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