https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/fsbden-dagistanda-baskin-kiliseyi-havaya-ucuracaklardi-1086253245.html

FSB'den Dağıstan'da baskın: 'Kiliseyi havaya uçuracaklardı'

FSB'den Dağıstan'da baskın: 'Kiliseyi havaya uçuracaklardı'

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir Ortodoks kilisesi ile güvenlik güçlerine saldırı planlayan teröristlere geçit verilmedi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T12:45+0300

2024-07-27T12:45+0300

2024-07-27T12:45+0300

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rus istihbarat teşkilatı (fsb)

dağıstan

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan Cumhuriyeti'nde saldırı hazırlığı yapan 3 kişinin yakalandığını duyurdu.FSB, İçişleri Bakanlığı'yla yürütülen ortak operasyon sonucunda Dağıstan'ın Kaspiysk kentinde 3 yerel sakinin yakalandığını ve şahısların Rusya'da yasaklı bir uluslararası terör örgütünün mensubu olduklarını bildirdi.Şahısların Rusya vatandaşı olduğunun belirlendiğini aktaran FSB, hedeflerinde Dağıstanlı güvenlik güçleri ile bir Ortodoks kilisesi bulunduğunu vurguladı.Zanlıların adreslerinde düzenlenen baskın sonucunda el yapımı patlayıcılar, silahlar, şehir ve orman koşullarında savaşma talimatları ele geçirildiğini kaydeden FSB, suçlarını itiraf eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.Teröristler, FSB'deki sorgularında polislere bıçakla saldırmayı planladıklarını, onları kafir olarak gördüklerini ve öldürülmesi gerektiğini düşündüklerini anlattı.Zanlılar, Kaspsiysk kentinin Lenin Caddesi'nde yer alan kiliseyi ise bombayla havaya uçurmayı hedeflediklerini itiraf etti.

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