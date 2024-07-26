https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/chp-genel-baskani-ozel-getir-sandigi-diyerek-konustu-kufeyi-biz-tasiyacagiz-1086244353.html

CHP Genel Başkanı Özel, 'getir sandığı' diyerek konuştu: 'Küfeyi biz taşıyacağız'

CHP Genel Başkanı Özel, 'getir sandığı' diyerek konuştu: 'Küfeyi biz taşıyacağız'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği konuşmasında "Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi" diyerek "Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız"... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T22:06+0300

2024-07-26T22:06+0300

2024-07-26T22:21+0300

politika

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

bursa

suriye

emekli

asgari ücret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086245988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76692a875810daf3f04a1727ef4588f2.jpg

Partisinin Nilüfer İlçe Başkanlığı ziyaret edip ardından bina önündeki sahnede partiye yeni katılan üyelere rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde kazandıkları belediyelerin partiye büyük umut getirdiğini belirterek, bu umudun yapılacak ilk seçimlerde CHP'ye iktidarın kapısını aralayacağını vurguladı.Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının Cumhuriyet'in birinci yüzyılında çok zor şartlarda bu ülkeyi önce kurtarıp sonra kurduğunu anlatan Özel şu cümleleri kaydetti:Özel, seçilen belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar olduğunu dile getirerek, "O, belediyenin kapısının, kasasının ya da şehrin anahtarı değil CHP'nin iktidarının anahtarı. İyi, güzel, dürüst çalışırlarsa, halka, yoksula sahip çıkarlarsa en sonunda bu ülkeyi yeniden CHP yönetecek" ifadesini kullandı.İngiltere'de asgari ücretin 86 bin lira olduğunu, market fiyatlarının Türkiye'den yüzde 15-20 daha ucuz olduğunu söyleyen Özel, "Yani adam, bizimkilerin aldığının 5.5-6 katı maaş alıyor. Marketteki fiyatlar da daha düşük. Öyle günleri yakalamak için Atatürk'ün dediği istikamete yürümek ve onun kadar cesur, çalışkan olmak lazım. Biz, gençlerle tecrübelileri bir araya getirdik. Kadınların önünü açtık ve büyük bir başarıyı 31 Mart'ta yakaladık. Şimdi hep birlikte gelecek, yapılacak seçimlerde bir benzer başarıyı yakalayıp partimizi iktidar yapacağız" diye konuştu.Özel, kavga ederek, polemik yaparak değil, çalışarak yükseldiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:'Emeklileri biz ayağa kaldıracağız'Mudanya Belediyesini de ziyaret eden Özgür Özel, ardından Mütareke Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.Özel, emeklinin, asgari ücretlinin mevcut maaşlarıyla geçinemeyeceğini dile getirerek, asgari ücretin de 6 ayda 3 bin 800 lira eridiğini ifade etti.Kendisini dinleyen iki gencin elinde küfe taşıdığını fark edip onları yanına çağıran Özel, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ozelden-sokak-hayvanlari-aciklamasi-mucadele-ettik-ve-canlarimizi-katliamdan-kurtardik-1086212836.html

bursa

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, bursa, suriye, emekli, asgari ücret