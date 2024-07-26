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CHP Genel Başkanı Özel, 'getir sandığı' diyerek konuştu: 'Küfeyi biz taşıyacağız'
CHP Genel Başkanı Özel, 'getir sandığı' diyerek konuştu: 'Küfeyi biz taşıyacağız'
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CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği konuşmasında "Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi" diyerek "Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız"... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
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Partisinin Nilüfer İlçe Başkanlığı ziyaret edip ardından bina önündeki sahnede partiye yeni katılan üyelere rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde kazandıkları belediyelerin partiye büyük umut getirdiğini belirterek, bu umudun yapılacak ilk seçimlerde CHP'ye iktidarın kapısını aralayacağını vurguladı.Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının Cumhuriyet'in birinci yüzyılında çok zor şartlarda bu ülkeyi önce kurtarıp sonra kurduğunu anlatan Özel şu cümleleri kaydetti:Özel, seçilen belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar olduğunu dile getirerek, "O, belediyenin kapısının, kasasının ya da şehrin anahtarı değil CHP'nin iktidarının anahtarı. İyi, güzel, dürüst çalışırlarsa, halka, yoksula sahip çıkarlarsa en sonunda bu ülkeyi yeniden CHP yönetecek" ifadesini kullandı.İngiltere'de asgari ücretin 86 bin lira olduğunu, market fiyatlarının Türkiye'den yüzde 15-20 daha ucuz olduğunu söyleyen Özel, "Yani adam, bizimkilerin aldığının 5.5-6 katı maaş alıyor. Marketteki fiyatlar da daha düşük. Öyle günleri yakalamak için Atatürk'ün dediği istikamete yürümek ve onun kadar cesur, çalışkan olmak lazım. Biz, gençlerle tecrübelileri bir araya getirdik. Kadınların önünü açtık ve büyük bir başarıyı 31 Mart'ta yakaladık. Şimdi hep birlikte gelecek, yapılacak seçimlerde bir benzer başarıyı yakalayıp partimizi iktidar yapacağız" diye konuştu.Özel, kavga ederek, polemik yaparak değil, çalışarak yükseldiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:'Emeklileri biz ayağa kaldıracağız'Mudanya Belediyesini de ziyaret eden Özgür Özel, ardından Mütareke Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.Özel, emeklinin, asgari ücretlinin mevcut maaşlarıyla geçinemeyeceğini dile getirerek, asgari ücretin de 6 ayda 3 bin 800 lira eridiğini ifade etti.Kendisini dinleyen iki gencin elinde küfe taşıdığını fark edip onları yanına çağıran Özel, şu ifadeleri kullandı:
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CHP Genel Başkanı Özel, 'getir sandığı' diyerek konuştu: 'Küfeyi biz taşıyacağız'

22:06 26.07.2024 (güncellendi: 22:21 26.07.2024)
© AA / Mustafa YılmazCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Mütareke Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Özel, konuşması esnasında sırtına küfe aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Mütareke Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Özel, konuşması esnasında sırtına küfe aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA / Mustafa Yılmaz
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CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği konuşmasında "Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi" diyerek "Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız" dedi.
Partisinin Nilüfer İlçe Başkanlığı ziyaret edip ardından bina önündeki sahnede partiye yeni katılan üyelere rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde kazandıkları belediyelerin partiye büyük umut getirdiğini belirterek, bu umudun yapılacak ilk seçimlerde CHP'ye iktidarın kapısını aralayacağını vurguladı.
Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının Cumhuriyet'in birinci yüzyılında çok zor şartlarda bu ülkeyi önce kurtarıp sonra kurduğunu anlatan Özel şu cümleleri kaydetti:

Şimdi şartlar zor ama o günkü kadar değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin üyelerine yüz yıl sonra yeniden önce demokrasiyi kurtarmak, yeniden demokratik bir rejim kurmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak, yargı bağımsızlığını sağlamak, kuvvetler ayrılığını sağlamak ve en nihayetinde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi iktidar yaparak, Türkiye'yi şaha kaldırma görevi düşüyor. Bunu hep beraber başaracağız.

Özel, seçilen belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar olduğunu dile getirerek, "O, belediyenin kapısının, kasasının ya da şehrin anahtarı değil CHP'nin iktidarının anahtarı. İyi, güzel, dürüst çalışırlarsa, halka, yoksula sahip çıkarlarsa en sonunda bu ülkeyi yeniden CHP yönetecek" ifadesini kullandı.
İngiltere'de asgari ücretin 86 bin lira olduğunu, market fiyatlarının Türkiye'den yüzde 15-20 daha ucuz olduğunu söyleyen Özel, "Yani adam, bizimkilerin aldığının 5.5-6 katı maaş alıyor. Marketteki fiyatlar da daha düşük. Öyle günleri yakalamak için Atatürk'ün dediği istikamete yürümek ve onun kadar cesur, çalışkan olmak lazım. Biz, gençlerle tecrübelileri bir araya getirdik. Kadınların önünü açtık ve büyük bir başarıyı 31 Mart'ta yakaladık. Şimdi hep birlikte gelecek, yapılacak seçimlerde bir benzer başarıyı yakalayıp partimizi iktidar yapacağız" diye konuştu.
Özel, kavga ederek, polemik yaparak değil, çalışarak yükseldiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Seçim bitti' deyip gelecek seçimi beklemeden eğitim, emekli, çay, buğday, asgari ücret, emek mitingi yaparak ve çok çalışarak, çok gayret göstererek her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalışarak kazanacağız ve göreceksiniz, bu ülkeyi ayrıştıranlardan, kutuplaştıranlardan, yoksullaştıranlardan, düşmanlaştıranlardan alıp büyük, güçlü, zengin ve barış içinde bir ülke yapacağız. Suriye'yle de barışı sağlayacağız. Sığınmacı sorununu da çözeceğiz. Göreceksiniz, Gazi'nin partisi, kurucu parti, bu ülkeyi bir kez daha 10 yıldaki büyük zaferlerle tanıştıracak. Göreceksiniz, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında nasıl bir çıkış yaşandıysa iktidarımızın 10 yılında da bu ülkede aynı çıkışı, aynı şahlanışı yaşayacağız. Buna inanın, buna güvenin.

'Emeklileri biz ayağa kaldıracağız'

Mudanya Belediyesini de ziyaret eden Özgür Özel, ardından Mütareke Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.
Özel, emeklinin, asgari ücretlinin mevcut maaşlarıyla geçinemeyeceğini dile getirerek, asgari ücretin de 6 ayda 3 bin 800 lira eridiğini ifade etti.
Kendisini dinleyen iki gencin elinde küfe taşıdığını fark edip onları yanına çağıran Özel, şu ifadeleri kullandı:

Ben diyorum ki 'Tayyip Bey, bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.' Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz, bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler, esnaf, çiftçiler değil, işte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Bu iki genç küfeyi almış, gelmiş. Helal olsun onlara. Bu iki çocuğu unutmayın. Millet küfeyi Tayyip Bey'den alıp bizim sırtımıza koyunca o gece çıkacağız, hep birlikte galibiyeti kutlayacağız, söz veriyorum, bu iki gençle kutlayacağız. Biz kazanacağız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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