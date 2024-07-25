https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagis-uyarisi-istanbul-dahil-14-sehir-icin-sari-alarm-verildi-1086190737.html

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 şehir için sarı alarm verildi

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 şehir için sarı alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Temmuz Perşembe gününe ilişkin yeni hava durumu haritasını yayımladı ve 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T08:21+0300

2024-07-25T08:21+0300

2024-07-25T08:22+0300

yaşam

istanbul

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MGM'nin yayımladığı rapora göre, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Rize, Samsun, Trabzon ve Van illerinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.Meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Meteorolojik görünümÜlkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun batı ve güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyı illeri ve Bolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklık ve rüzgar durumuHava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında ise yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği öngörülüyor.Osmaniye ve Adana’da şiddetli yağış ve fırtınaOsmaniye'de etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bir iş merkezinin çatısı uçtu. Adana'nın Feke ilçesinde ise sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başlayacak.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerAdana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Uşak ve Osmaniye illerinde sarı kodlu uyarı yapıldı.Kuvvetli yağış uyarısıTrakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/araci-olanlar-dikkat-e--devlette-yeni-donem-basladi-indirim-orani-yuzde-50ye-dayandi-1086190317.html

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