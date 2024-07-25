Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil 14 şehir için sarı alarm verildi
08:21 25.07.2024 (güncellendi: 08:22 25.07.2024)
© AAsağanak yağmur, kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Temmuz Perşembe gününe ilişkin yeni hava durumu haritasını yayımladı ve 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı ve şiddetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
MGM'nin yayımladığı rapora göre, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Rize, Samsun, Trabzon ve Van illerinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteorolojik görünüm
Ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun batı ve güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyı illeri ve Bolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar durumu
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında ise yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği öngörülüyor.
Osmaniye ve Adana’da şiddetli yağış ve fırtına
Osmaniye'de etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bir iş merkezinin çatısı uçtu. Adana'nın Feke ilçesinde ise sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başlayacak.
Sarı kodlu uyarı verilen i̇ller
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Uşak ve Osmaniye illerinde sarı kodlu uyarı yapıldı.
Kuvvetli yağış uyarısı
Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 25°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 25°C, 39°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık