https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/istanbulda-tramvayin-altinda-kalan-kisi-hayatini-kaybetti-1086247913.html
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T00:01+0300
2024-07-27T00:01+0300
2024-07-27T00:01+0300
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istanbul
fatih
kabataş-bağcılar tramvay hattı
kaza
metro istanbul
metro istanbul aş
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Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi, durağa giriş yapan tramvayın altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tramvayın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.Metro İstanbul'dan açıklamaÖte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray hattına atlayan yolcu sebebiyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.İstasyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tekirdagda-3-ferhadanli-karpuz-senligi-basladi-2-kilo-karpuzu-erken-bitiren-altin-kazandi-1086247719.html
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istanbul, fatih, kabataş-bağcılar tramvay hattı, kaza, metro istanbul, metro istanbul aş
istanbul, fatih, kabataş-bağcılar tramvay hattı, kaza, metro istanbul, metro istanbul aş
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi, durağa giriş yapan tramvayın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tramvayın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Metro İstanbul'dan açıklama
Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray hattına atlayan yolcu sebebiyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
İstasyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğü kaydedildi.