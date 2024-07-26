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Tekirdağ'da '3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği' başladı: 2 kilo karpuzu erken bitiren altın kazandı
Tekirdağ'da '3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği' başladı: 2 kilo karpuzu erken bitiren altın kazandı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen '3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği' başladı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T23:54+0300
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şenlik alanında yaptığı konuşmada, Ferhadanlı karpuzunu ilde herkesin bildiğini söyledi.Ferhadanlı'nın karpuzunu, kavununu, yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden Nallar, "Kentin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Her hafta bir şenliğimiz oluyor. Her yıl daha da üstüne koyarak birbirinden güzel şenlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Hem ürünlerin tanıtımına katkı oluyor hem de insanlarımız doyasıya eğleniyor" dedi.CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de şenlikte konuşma yaptı.Protokol üyeleri ve vatandaşlar şenlik alanında kurulan çadırları gezdi.Karpuz yeme yarışması düzenlendiŞenlik kapsamında düzenlenen karpuz yeme yarışmasında, 20 kişinin mücadelesi ilgiyle izlendi.Yarışmada kadınlarda 2 kilogram karpuzu rakiplerinden önce bitiren Nagihan Dönmez, erkeklerde ise Ümit İçkedal birinci oldu.Yarışmayı kazananlara çeyrek altın hediye edildi.Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından vatandaşlara karpuz ikramında bulunuldu.Şenlik kapsamında sahneye çıkan sanatçı Lara sevilen şarkılarını seslendirdi.Şenlik yarın düzenlenecek etkinlikler ve Rafet El Roman konserinin ardından sona erecek.
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türkiye, tekirdağ, yarışma, karpuz, süleymanpaşa, tekirdağ büyükşehir belediyesi

Tekirdağ'da '3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği' başladı: 2 kilo karpuzu erken bitiren altın kazandı

23:54 26.07.2024
© AA / Mesut KaradumanTekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği" başladı. Şenlik kapsamında düzenlenen karpuz yeme yarışmasında, 20 kişi mücadele etti
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği başladı. Şenlik kapsamında düzenlenen karpuz yeme yarışmasında, 20 kişi mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA / Mesut Karaduman
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen '3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği' başladı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şenlik alanında yaptığı konuşmada, Ferhadanlı karpuzunu ilde herkesin bildiğini söyledi.
Ferhadanlı'nın karpuzunu, kavununu, yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden Nallar, "Kentin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Her hafta bir şenliğimiz oluyor. Her yıl daha da üstüne koyarak birbirinden güzel şenlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Hem ürünlerin tanıtımına katkı oluyor hem de insanlarımız doyasıya eğleniyor" dedi.
CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de şenlikte konuşma yaptı.
Protokol üyeleri ve vatandaşlar şenlik alanında kurulan çadırları gezdi.

Karpuz yeme yarışması düzenlendi

Şenlik kapsamında düzenlenen karpuz yeme yarışmasında, 20 kişinin mücadelesi ilgiyle izlendi.
Yarışmada kadınlarda 2 kilogram karpuzu rakiplerinden önce bitiren Nagihan Dönmez, erkeklerde ise Ümit İçkedal birinci oldu.
Yarışmayı kazananlara çeyrek altın hediye edildi.
Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından vatandaşlara karpuz ikramında bulunuldu.
Şenlik kapsamında sahneye çıkan sanatçı Lara sevilen şarkılarını seslendirdi.
Şenlik yarın düzenlenecek etkinlikler ve Rafet El Roman konserinin ardından sona erecek.
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