https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/iranda-asiri-sicaklar-nedeniyle-tum-kamu-kurumlari-tatil-edildi-1086263016.html
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
Sputnik Türkiye
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları saat 10.00'dan sonra tatil edildi 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T20:09+0300
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İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde tüm kamu kurumlarının saat 10.00'dan sonra tatil edilmesi kararı alındı.İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyinin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi.Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankaların 06.00-10.00 arası hizmet vereceği ifade edildi.İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı yarın 42 dereceyi aşacak.İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti.Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bakan-yerlikaya-hedefimiz-krizleri-degil-afet-risklerini-yonetmektir-1086260465.html
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İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
20:09 27.07.2024 (güncellendi: 20:46 27.07.2024)
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları saat 10.00'dan sonra tatil edildi
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde tüm kamu kurumlarının saat 10.00'dan sonra tatil edilmesi kararı alındı.
İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyinin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi.
Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankaların 06.00-10.00 arası hizmet vereceği ifade edildi.
İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı yarın 42 dereceyi aşacak.
İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti.
Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.